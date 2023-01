Grève contre la réforme des retraites : une mobilisation importante à Cayenne

Le mouvement de grève national contre la réforme des retraites a été très suivi en Guyane. Comme dans l’hexagone, l’ensemble des 8 organisations syndicales étaient mobilisées. Sur le territoire également, le projet du gouvernement de repousser l’âge de la retraite à 64 ans fait l’unanimité contre lui. A Cayenne, la manifestation a été très suivie. 3 000 manifestants dans la rue selon les organisations syndicales, 1500 selon la Préfecture.

Véronique Nizon/Terence Moy/CL •

Huit organisations syndicales dans le défilé du 19 janvier à Cayenne • ©Terence Moy

Des pancartes, des slogans pour non au projet de réforme des retraites. Avenue du Général de Gaulles à Cayenne, l’ensemble des 8 syndicats interprofessionnels étaient unis derrière une même banderole. Satisfaits de cette première mobilisation.

Christophe Madère, UNSA : « Nous avons plus de 500 mètres de cortège c’est super ! Ca fait environ 3 000 personnes donc pour une première journée c’est très important. »

Suley Jaïr, FSU : « On est satisfait mais on attend encore plus de monde que le monde sur les côtés nous rejoignent pour non, non à cette réforme de retraite. »

Christophe Madère, UNSA « En Guyane, il y a 4 % de retraités par rapport aux nombres de travailleurs, il n’y a pas de problèmes pour équilibrer les caisses. »

Grève du 19 janvier contre la réforme de la retraite, les manifestants devant la préfecture • ©Terence Moy

Une réforme jugée injuste en Guyane

La réforme est jugée non seulement injuste en Guyane mais elle suscite ici aussi de nombreuses inquiétudes. C’est surtout le recul de l’âge légal de la retraite à 64 ans et l’allongement de la durée des cotisations qui soulèvent un bouclier d’oppositions parmi des citoyens concernés ou solidaires avec les jeunes générations.

Une manifestante rappelle :« Il y a 20 % de la tranche 55-62 ans, qui sont déjà dans la misère. Aujourd’hui on va leur rajouter 2 années je suis outrée j’en ai marre de ce gouvernement quoi! »

Cette autre manifestante « J’estime que le dois participer à ce mouvement pour que les jeunes puissent profiter de leur retraite. »

Les personnels de santé et de l'enseignement particulièrement représentés

Au milieu du cortège, plusieurs corps de métier étaient particulièrement représentés comme les personnels de santé et les enseignants pour qui la réforme ne tient pas compte des difficultés de leurs professions.

Denys Oltna, enseignant SNES-FSU : « Les concours de recrutement à bac+5 cela reporte d’autant la retraite en pouvant pas continuer à enseigner dans des conditions satisfaisantes et sans décôte. »

Eric Molinier, UTG Santé Char : « Quand vous faites des nuits de 12 heures ou des journées de 12 heures avec des patients à un moment vous allez craquer et cela doit aller jusqu’à 64 ans dans les hôpitaux. »

Les syndicats demandent le retrait de l’ensemble de la réforme. Cette manifestation pourrait être la première d’une longue série.