Grève dans l’éducation nationale. Le barrage du rectorat de Guyane levé, le mouvement se poursuit

Ce mardi à 15 heures, l’intersyndicale qui bloquait le rectorat de la Guyane a levé le camp. Des avancées ont été obtenues, notamment avec la CTG. Deux réunions sont prévues, aujourd’hui avec l’association des maires et demain, mercredi 11 heures, avec le rectorat.

Le rendez-vous avec le rectorat n'aura pas lieu ce soir, à 18 heures comme prévu initialement, mais demain. C'est ce que confirme l'intersyndicale qui a entamé un mouvement de grève dans l'Education nationale depuis lundi.

Ce matin, le groupe, composé du Snes- FSU, Lutte des classes, du Steg-UTG, de Sud éducation, et du Snetaa/FO, a bloqué l'accès au rectorat en signe de protestation. Le barrage a été levé à 15 heures ce jour.

Rencontre avec l'association des maires

Cette décision fait suite à plusieurs avancées, comme l'indique Denys Oltra, co-secrétaire du Snes-FSU. "Nous avons rendez-vous ce mardi à 16 heures avec l'association des maires pour faire le point sur les constructions dans le premier degré. "

Denys Oltra, co-secrétaire du Snes-FSU • ©Guyane la 1ère

Nous avons aussi arrêté le principe et le contenu d'un accord avec la Collectivité territoriale de Guyane sur les constructions à venir Denys Oltra, co-secrétaire du Snes-FSU

Signature prévue avec la CTG pour acter la construction de onze établissements

Pour cette rencontre, dont la date n'est pas encore communiquée, les syndicats sont optimistes. "La CTG s'est engagée pour les constructions dans les quatre prochaines années." Premier point à souligner: la collectivité a promis de construire le lycée de Macouria, dernière construction actée dans les Accords de Guyane à ne pas avoir été mise en œuvre jusqu'à ce jour. Autre point important: dans sa programmation pluriannuelle, la CTG s'engage pour la construction de 11 établissements. "C'est une partie du rattrapage, pas ce qu'on demandait, à savoir 12 collèges et huit lycées, indique Denys Oltra, mais nous remarquons cet effort et cette volonté."

Dernier motif de satisfaction: les établissements à venir devraient être "à taille humaine", c’est-à-dire prévus pour moins de 600 élèves. La CTG s'est par ailleurs engagée à ouvrir le dialogue pour de nouvelles constructions dans sa programmation de 2028 à 2032.

Pour le syndicaliste, ces avancées, sont dues à la mobilisation de ces deux derniers jours.

Rencontre avec le rectorat mercredi à 11 heures

Ultime rencontre prévue, et non des moindres: celle qui devait, initialement, avoir lieu ce mardi à 18 heures avec le rectorat. Ce dernier l'a ajournée à demain, mercredi, à 11 heures. "En fonction des avancées, on verra la suite à donner, indique Denys Oltra. L'objectif est d'avoir des avancées, pas de faire un mouvement pour faire un mouvement. "

D'ici là, la mobilisation se poursuit dans les établissements. Dans un communiqué, le rectorat indique qu'à ce jour "le taux de grévistes sur l’ensemble de l’académie est de 2,27%.

Dans le premier degré, 1,8% des agents sont en grève. Dans le second degré ce chiffre s’établit à

3,9%."