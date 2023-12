Grève des enseignants : un accord signé entre l'intersyndicale et le Recteur de Guyane

C'est un entretien qu'ils attendaient depuis plusieurs jours. Les membres de l'intersyndicale des enseignants de Guyane ont obtenu gain de cause ce mardi 5 décembre. À l’issue d'une rencontre de trois heures avec le Recteur de Guyane, ils ont mis fin - vers 14h30 - à une grève entamée à 7h00.

Ce protocole de fin de grève acte "une nouvelle organisation des ressources humaines du Rectorat", indique Emmanuel Octavie, secrétaire général du SE-UNSA. "Cela va se faire sur la base d'un audit qui sera réalisé par l'inspection générale du Ministère de l'Éducation Nationale", poursuit-il.

Signature de l'accord entre le Recteur de l'académie de Guyane et les représentants syndicaux

Et d'ajouter : "ces préconisations seront mises en œuvre dans le cadre du comité social d'académie et le Recteur s'est engagé à faire, des organisations syndicales, l'interlocuteur privilégié sur les questions des ressources humaines."

Aujourd'hui, 5 décembre 2023, on a un Recteur qui s'engage à travailler à une réorganisation sur la gestion des ressources humaines avec cette dimension bienveillante et qui prend en compte les réalités de notre Académie.

De son côté, le Recteur Philippe Dulbecco a admis que "dans une académie quelle qu'elle soit, il y a toujours une nécessité de s'améliorer" et que la gestion des ressources humaines "est l'une des dimensions dans laquelle [ils doivent] progresser".

Aujourd'hui nous avons avancé parce que nous sommes tombés d'accord sur la manière de faire [...] Demain, très concrètement, nous allons faire un audit de notre gestion des ressources humaines. Demain, très concrètement, et c'est une mesure à laquelle je suis très attachée, on va créer un service de RH en proximité, notamment pour les collègues qui sont le plus éloignés. Demain, très concrètement, nous allons mettre en place une chartre des bonnes pratiques de la gestion des ressources humaines.