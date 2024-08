Groupes de besoins au collège, réforme du lycée pro, dépistage des IST... ce qui change au 1er septembre 2024

La rentrée 2024 s'accompagne de changements dans les domaines de l'éducation, de la santé, mais aussi dans l'agriculture. À partir du 1er septembre, par exemple, il y aura des groupes de besoins en mathématiques et en français pour certains élèves de collège. On fait le point.

Les principaux changements de la rentrée 2024 se feront sur les bancs des écoles.

Les groupes de besoins en mathématiques et français

À partir de la rentrée scolaire 2024, "les enseignements de français et de mathématiques sont organisés en groupes pour les élèves des classes de 6e et de 5e", annonce le Gouvernement. Les cours vont s'alterner entre des temps en groupes (formés par besoin des élèves) et des temps en classe entière, jusqu'à 10 semaines par an. La composition des groupes évoluera au cours de l'année. Le programme sera le même, quel que soit le groupe.

Des heures de soutien seront proposées aux collégiens les plus en difficulté (maximum 2h00 par semaine).

Les bourses scolaires versées automatiquement

"Dès cette rentrée, les bourses scolaires sont versées automatiquement aux familles, sans aucune démarche à réaliser, selon les revenus déclarés à l’administration fiscale", indique aussi le Gouvernement.

En fait, en tant que parent d'élève de collège ou de lycée, vous pouvez consentir à l’étude automatique de votre droit à bourse lors de l’inscription ou de la réinscription de votre enfant. Si vous n'êtes pas d'accord, il suffit de suivre les modalités habituelles.

Déploiement de la réforme du lycée professionnel

Cela comprend un plan mentorat. L'idée est d'accompagner les lycéens par des mentors qui exercent dans la même filière professionnelle suivie par l'élève. Des établissements l'ont déjà expérimenté en 2023.

Un nouveau cycle de formation pour le bac professionnel sera aussi instauré. Il comprend : la généralisation des groupes à effectif réduit en français et mathématiques en 2de et en 1re ; l'accompagnement hebdomadaire de chaque lycéen (1h00 en 2de et en 1re ; 1h30 en terminale) ; la réorganisation des six dernières semaines de l'année en terminale pour la suite de leur parcours.

Les dépistages des IST pris en charge pour les moins de 26 ans

Dès le 1er septembre, il sera possible de demander sans ordonnance le dépistage de quatre infections sexuellement transmissibles (chlamydia, gonocoque, syphilis et hépatite B), en plus du VIH, en laboratoire de biologie médicale. Le test sera pris en charge à 100% pour les moins de 26 ans.

Simplification des formalités dans l'agriculture

Entrée en vigueur, dès le 1er septembre, du décret du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l'environnement en matière d'élevage et aux autorisations environnementales.

En clair, ce décret doit permettre de réduire de 4 à 2 mois le délai de recours contentieux contre les ouvrages hydrauliques agricoles et les installations d’élevage.