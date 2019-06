Guyane : Or de Question reste vigilant !

Or de Question toujours sur le pied de guerre

Malgré les annonces du chef de l’état et des membres du gouvernement, les militants anti-mines industielles restent sur leurs gardes et attendent une annonce officielle d’abandon du projet. Car par ailleurs, de nombreuses autres multinationales continuent à faire des demandes de permis de prospection ou de concession en Guyane. C’est la preuve pour Or de Question que la filière minière industrielle est encore d’actualité.Le collectif invite toute la population guyanaise à une veillée militante samedi soir place des palmistes à Cayenne, à partir de 18h30.De son côté Pierre Paris, le PDG de la Compagnie Montagne d'Or (CMO), s'exprime aussi, ce vendredi dans le journal Les Echos. Un article titré, Notre mine d'or, une chance pour la Guyane . Pour l'industriel, l'acharnement des pouvoirs publics contre le projet de mine « finit par devenir suspect ». Et d'ajouter comme une confirmation de la méfiance des écologistes : "Je veux croire que la France saura encore saisir cette opportunité qui lui est offerte de développer en Guyane une mine bâtie sur un modèle durable".