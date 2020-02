Homicide à Kourou : deux jeunes écroués au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly

Deux individus ont été déferrés puis écroués au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly suite à l'homicide du 25 février d'un jeune homme de 19 ans en marge des festivités du carnaval.



Hodane Hagiali/CL •

Le premier d'entre eux, âgé de 16 ans, s'était rendu aux autorités le 26 février à 3h du matin accompagné de son père. Il est inculpé pour meurtre et tentative de meurtre.

Le second né en 2002 a été interpellé aux alentours de 23h le jour des faits. Il est inculpé pour coups mortels et violences avec armes.

L’enquête confiée à la gendarmerie de Kourou, devra déterminer les circonstances exactes du drame et tenter de répondre à la question : qui a porté le coup mortel ?

On rappelle que le drame a eu lieu aux environs de 21h30 mardi soir à la pinède, le village du carnaval de Kourou face à la mairie. Un règlement de compte faisant suite à une bagarre la vieille entre jeunes. Bilan : le décès de ce jeune homme, blessé par plusieurs coups de couteau.

Toutes les festivités avaient alors été arrêtées dans la ville spatiale.