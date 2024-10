Hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard au lycée Lama-Prévot

Partager :

Comme dans tous les lycées et collègues nationaux, le lycée Lama Prévot a rendu hommage ce matin à Samuel Paty et Dominique Bernard, deux professeurs assassinés en 2020 et 2023 dans l’hexagone.

Inès Apétovi/Catherine Lama •

Une commémoration pour ne pas oublier deux professeurs. Tous deux victimes de la violence et de l'intolérance religieuse. Hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard le 14 octobre 2024 au lycée Lama-Prévot • ©Guyane la 1ère C'était ce matin, au lycée Lama-Prévot, en présence du recteur de la Guyane Philippe Dulbecco, sous la houlette des équipes pédagogiques, les élèves rassemblés au CDI ont travaillé en atelier sur les principes de laïcité et de la tolérance. Une façon très concrète de rendre hommage à ces deux professeurs. Auparavant, il avait eu la minute de silence et un temps d'échanges. Les élèves travaillent en atelier au CDI sur des messages de paix • ©Ines Apétovi

Pour le recteur de l'académie, Philippe Dulbecco les élèves se sont montrés attentifs et réceptifs à cette manifestation.

"Les débats sont très intéressants. Cela traduit une forme de réflexion des élèves qu'il faut souligner et encourager...". Le recteur se montre satisfait dans l'académie de Guyane, les valeurs de l'école sont encore très présentes bien plus que dans certains établissements hexagonaux remarque-t-il. : "La Guyane c'est l'altérité, c'est la coexistence, c'est l'acceptation de l'autre mais tout cela est très fragile car cela peut s'effondrer du jour au lendemain. Tous ces moments passés à analyser les textes religieux, les challenger, peut-être les contester... on est dans le rôle de l'école..."





Partager :