L'iguane interdit à la chasse du 1er septembre au 31 décembre

C'est le 12 avril 2011 que le premier arrêté d'interdiction de la chasse à l'iguane est intervenu en Guyane et il est applicable depuis le 1er juillet de la même année. un arrêté établi "en concertation avec les chasseurs, les environnementalistes, les scientifiques et les services de l’Etat". Durant 4 mois du 1er septembre au 31 décembre, il est interdit de capturer des iguanes le temps de la reproduction de l'espèce. Durant cette période la femelle pond et les petits iguanes naissent après 90 jours d'incubation.En dehors de ces dates , la chasse est admise en raison de 3 spécimens par personne.