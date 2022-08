"Illétrisme en entreprise, on est tous concernés" thème de la 9eme édition de la Semaine Nationale de Lutte contre l'Illettrisme

La 9eme édition de la Semaine Nationale de Lutte contre l'Illettrisme aura lieu du 8 au 15 septembre 2022. Cette année, le thème est "Illettrisme en entreprise, on est tous concernés". Cette nouvelle campagne de sensibilisation met en avant la question de l’illettrisme dans un contexte collectif de travail. Un domaine que Nicole Parfait, défend depuis des années.

Ne pas savoir lire, aujourd’hui, est une souffrance inimaginable pour beaucoup d’illettrés. Ils doivent ruser, se battre, trouver des subterfuges pour cacher ce complexe.

Je ne savais plus déchiffrer les mots, faire correspondre les lettres et leur son. J'avais aussi abandonné l'écriture. J’ai été longtemps femme de ménage. Et puis quand mes enfants ont grandi, je me suis retrouvée dans l’incapacité de les aider à faire leurs devoirs. C’était vraiment dur pour moi, car je devais mentir en permanence. Et puis il y a trois ans, j’ai commencé une formation à l’alliance Française. Françoise 45 ans

Comme Françoise, ils sont des centaines à ne savoir ni lire, ni écrire. En Guyane, selon des chiffres de l‘INSEE, ils seraient 20 % d’illettrés, âgés de 16 à 65 ans. De plus, la moitié de ces personnes occupent un emploi. Créole, bushi kondé, wayana, portugais, hollandais, des nombreuses langues sont parlées chaque jour en Guyane : 1/4 des individus en situation préoccupante à l’écrit, ont pour langue maternelle le sranan tongo, viennent ensuite le créole haïtien (18%), le français (15%) et le portugais brésilien (13%).

Savoir lire, écrire, compter

Un constat que dresse Nicole Parfait. Elle se bat depuis des années contre l’illettrisme. Conférencière, formatrice, auteure, elle organise des ateliers et des conférences, dispense des formations dans des centres en Martinique et en Guyane. Elle a également publié un guide, une méthode progressive de lecture et d'écriture pour adultes, parue aux Editions ORPHIE "Apprendre pour s'envoler" labellisés par l'Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme (ANLCI).

L'Illettrisme, a été classé Grande cause nationale en 2013. C’est un phénomène mal connu, souvent négligé, caché, minoré et tabou. Il est également invisible parce qu'il concerne des personnes qui ont toutes en commun d'avoir été scolarisées : bien qu’ayant fréquenté l'école, ils ne maîtrisent pas, pour diverses raisons, la lecture, de l'écriture et du calcul.

Nicole Parfait, formatrice lutte contre l'illettrisme • ©DR J’ai d’abord travaillé dans des centres de formation et j’ai réalisé que les chefs d’entreprise ne savaient pas pour beaucoup qu’ils avaient des illettrés au sein de leur établissement. Je me suis intéressée un peu plus à cela, j’ai fait des ateliers, des conférences et c’est comme cela que j’ai décidé d’interpeller le monde de l’entreprise. Les illettrés ont des comportements qui sont des subterfuges, ils ont soit un ami soit un collègue qui les aide. Il refuse d’accomplir telles ou telles taches, disent qu’ils ont oublié leurs lunettes, et se cachent. Ce sont des stratégies de contournement, pour dissimuler cette difficulté. En fait, ils sont souvent découverts quand ils doivent utiliser l’ordinateur ou lorsque le chef d’entreprise leur propose un poste plus important. En revanche, ce sont des personnes qui ont développé des qualités et des facultés auditives et visuelles extraordinaires. C’est ce qui leur permet de dissimuler leurs difficultés. Ils ont développé une autre intelligence. Nicolae Parfait consultante

Une obligation à la charge de l’employeur

La formation des salariés est le levier principal de la lutte contre l’illettrisme. Il s’agit désormais d’une obligation à la charge de l’employeur : le Code du travail prévoit de maintenir l’employabilité des salariés. La robotisation et la dématérialisation du travail contribuent à accroître, depuis une vingtaine d’années, la prééminence de l’écrit dans le fonctionnement des entreprises. La difficulté, est d’inciter l’illettré à effectuer une démarche de remise à niveau.

Les personnes illettrées ont des capacités manuelles. Le souci c'est lire et écrire. Elles ne se font aider que par des personnes proches. Elles cherchent sans arrêt une aide. Il ne faut pas leur parler de scolarité, car l’école est souvent un traumatisme. Les illettrés sont allés à l’école et ont dû interrompre leur scolarité. Ils ont quelque part appris mais ont oublié la pratique. La scolarité est devenue un traumatisme, ils ont perdu confiance en eux, et perdu l’estime de soi. C’est un problème que l’on retrouve partout. En Guyane, on parlera plus de FLE (français langues étrangères) qui veulent parler la langue française, la formation est la même. L’âge est indifférent, de très jeunes adultes aux personnes âgées. A chaque fois, c’est rencontrer des personnes qui ont tous une histoire différente dont le point commun est l’apprentissage des bases pour vivre au quotidien. Nicole Parfait consultante

La 9eme édition de la Semaine Nationale de Lutte contre l'Illettrisme aura lieu du 8 au 15 septembre 2022 partout en France. De nombreuses manifestations auront lieu. En Guyane aussi.