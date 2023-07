Inaya et Jayden… Le palmarès des prénoms les plus donnés en Guyane a été dévoilé par l'Insee.

Inaya et Jayden sont les prénoms les plus donnés en Guyane en 2022. L’Insee vient de publier son classement annuel.

Marie-Claude Thébia •

Inaya pour les filles, et Jayden pour les garçons, ces prénoms sont ceux qui ont eu la cote l’an dernier dans notre département. L’Insee a publié ce mardi son traditionnel classement des prénoms en France. L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) se base sur les fichiers de l'état civil des enfants nés en France, hors Mayotte.

Des prénoms originaux

Inaya, Maria, et Jade sont les prénoms les plus donnés à la naissance cette année. Inaya est en tête également à Réunion et en Guadeloupe. Inaya (22) en Guyane représente 1,17% des Inaya nées en France. Inaya est un prénom typiquement arabe. La racine de ce prénom Inaya signifie "sollicitude" et "attention. Jade, est le prénom le plus attribué au niveau national.

Chez les garçons, Jayden, Samuel et Ethan forment le trio de tête. Jayden (31), appartient aux 6,02% des Jayden nés sur le territoire national. Jayden est d'origine anglaise. Ce prénom provient de « aqeb » et veut dire « supplanter, protéger ». Dans l’hexagone, Gabriel, arrive en tête dans près de la moitié des départements.