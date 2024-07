Incendie au squat de Baduel : 250 nouvelles places pour accueillir des sinistrés au gymnase Justin Catayée

Trois jours après l'incendie du squat de Baduel, les secours continuent de se mettre en place. Ce matin dès 9h des militaires équipaient de lits picots le troisième hall sportif mis à disposition pour accueillir des femmes, des enfants et des personnes vulnérables.

Plus de 1000 personnes ont été impactées par l'incendie de la zone d'habitat informel du Mont Baduel du 27 juillet dernier. Le sinistre a détruit 80% des cases qui abritaiant une population d'immigrés haïtiens estimée par la préfecture à 1500 personnes.

Plus de 1000 sinistrés sont à l'heure actuelle sans abris et dénués de tout. Leur prise en charge et la solidarité se sont organisées avec les instances publiques et un réseau d'associations :

Un troisième site d'accueil ouvert au collège Justin Catayée

Devant l'afflux de sinistrés il a été décidé d'aménager un troisième lieu d'accueil. De plus, le préfet de Guyane, Antoine Poussier a sollicité le concours des Forces armées de Guyane pour fournir des lits picots et les mettre en place tout en assurant une logistique de coordination entre les trois sites dans lesquels sont regroupés les sinistrés. Une mission de coordination en lien avec les services de l'état, la CTG, la mairie de Cayenne et les associations.

Au gymnase du collège Justin Catayée, le commandant Le Bouil des FAG, Bernadette Duclona Constant vice présidente de la CTG au centre Antoine Poussier, préfet de Guyane, Christian Faubert, 1er adjoint de Cayenne • ©Marine Jaboureck

Antoine Poussier qui était sur place lors de cette installation ce matin a déclaré : "Samedi soir dans l'urgence avec l'aide de la Collectivité territoriale et de la commune de Cayenne nous avons hébergé environ 700 sinistrés dans les collèges Holder et Kapel. Nous avons constaté que le nombre de sinistrés était plus important et qu'il y avait un phénomène de saturation, en particulier au collège Holder et je remercie la CTG pour sa réactivité, nous avons décidé d'ouvrir un troisième site d'accueil qui permettra de transférer 250 sinistrés, des femmes et des enfants en priorité. Nous avons plus d'un millier de sinistrés aussi j'ai réquisitionné les forces armées pour participer à la gestion de la crise et assister la population guyanaise.."

Le général Le Bouil, commandant supérieur des forces armées de Guyane a aussi précisé : "... en lien avec l'Agence régionale de santé nous apporterons le concours qui sera jugé nécessaire en termes de médecins et d'infirmiers militaires sur les différents sites."

Ce matin dès 9h, les militaires équipaient de lits le troisième hall sportif celui du collège Justin Catayée mis à disposition par la Collectivité territtoriale de Guyane.