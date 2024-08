Jeunes en librairie : un bilan positif pour la deuxième édition de ce dispositif mené en Guyane en faveur de la lecture

Amener ou ramener les collégiens à la lecture, un défi relevé par l’intermédiaire d’un dispositif qui s’appelle « Jeunes en librairie ». Appliqué pour la première fois en Guyane durant l’année scolaire 2022/2023 il a été reconduit à la rentrée 2023/2024 pour la plus grande satisfaction de Monique Dorcy, pilote de cette opération.

« Selon les chiffres de l'INSEE, les difficultés en lecture concernent 43% de la population en Guyane et derrière nous Mayotte qui est à 73% » soupire Monique Dorcy. Pour cette professeure documentaliste à la retraite, pilote de « Jeunes en librairie » ce dispositif est une très belle idée pour soutenir efficacement les librairies et intéresser les jeunes à la lecture. Cela concerne toutes les librairies indépendantes de Guyane. À l’origine, la volonté gouvernementale était, durant la crise sanitaire covid, d’apporter un soutien efficace aux librairies dont l’activité se trouvait au point mort.

Cette année, le budget octroyé pour mener cette opération de 66 000 euros a été plus important grâce au soutien des collectivités territoriales. L'aide financière de la CTG, la CACL, la CCOG et de la CCDS s’est élevée à 20 000 euros et à cela s’ajoutent l’aide logistique notamment pour le transport essentiel pour amener ces jeunes dans les librairies.

On passe de 1642 élèves en 2022 à 2262 en 2023

« Jeunes en librairie » fonctionne depuis 2022 en Guyane et a concerné 1642 élèves, il fallait améliorer ce chiffre pour 2023 et ce fut le cas puisque 2262 élèves ont participé et ont ainsi découvert l’univers des librairies.

L’appel à projet lancé en début d’année permet de sélectionner les meilleurs projets. À partir de la mi-octobre, les professeurs peuvent se rendre dans les librairies avec leurs classes.

« Les enfants choisissent les livres, rencontrent les libraires et moi-même et on parle livre et c’est un vrai bonheur d’échanger avec les gamins ! » Monique Dorcy, pilote de "Jeunes en librairie" accueille des collégiens en librairie • ©MD

S’exclame Monique Dorcy.

Opération "Jeunes en librairie", les explications de la libraire avant la découverte de la librairie • ©Monique Dorcy

Certes, ne sont pas autorisés les achats de textes sacrés (Bible, Coran, Vaudou…), les coloriages, les horoscopes, tout comme la littérature adulte. Mais la diversité de l’offre dans les rayonnages des librairies a enthousiasmé et chaque collégien a pu choisir et repartir avec le livre qui l’intéressait.

Les collégiens font des choix en librairie • ©Monique Dorcy

Une matinée entièrement consacrée à la culture pour les collégiens

Dans le circuit de ces sorties en librairie, ont été rajoutées des visites dans les bibliothèques et les musées. Une autre découverte pour les élèves qui ont apprécié leur participation qui devenait une véritable matinée culturelle. Seul bémol, relève Monique Dorcy, la faible participation des auteurs locaux qui ne sont pas suffisamment intégrés dans le Pass culture qui permet la rémunération des interventions des écrivains sollicités. Un dispositif encore sous utilisé en Guyane. Seuls trois auteurs Marie-George Thébia, Emmelyne Octavie et Jessy Américain ont pu échanger à cette occasion avec les collégiens.

Monique Dorcy souhaite que ce dispositif s’élargisse au primaire : « Nous avons intégré cette année trois classes de primaire car nous souhaiterions faire un "Jeunes en librairie primaire" pour créer un lectorat sur le long terme. Plus on s’y prend tôt et mieux c’est. Nous avons expérimenté ce système avec trois classes, donc trois établissements primaires et cela a été fructueux. »

Reste à convaincre les mairies pour que cela se généralise mais, pour cela, il faudra surmonter la difficulté du transport qui reste un poste très coûteux pour certaines municipalités.

« Jeunes en librairie » est portée par la BDV, l’association des Archivistes, Bibliothécaires Documentalistes de Guyane présidée par Cynthia Sully, directrice du Pôle culturel de la ville de Macouria. L’association assure la gestion financière du dispositif national. Elle reçoit la subvention de l’Etat qui représente 70% du budget ainsi que les aides de la CTG, des EPCI et de la Sofia, (l’organisme national de gestion collective dédié exclusivement au secteur du livre). Pour les enfants des communes de Camopi, Gran Santi, Maripasoula, notamment, la compagnie Guyane Express Fly a accepté d'acheminer les livres dans le cadre du Mapa Buku Festi.

Ce dispositif a été financé à hauteur de 66 000 euros pour l’achat des livres à raison de 30 euros par élève pour cette année scolaire 2023/2024.

L'opération est reconduite pour la troisième fois. Tous les acteurs qui œuvrent à sa réussite espèrent que dès la rentrée de septembre, les professeurs seront nombreux à présenter leurs projets autour de la lecture.