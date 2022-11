Jeux Inter Guyane : les jeunes Guyanais remportent 26 titres

Une quarantaine de jeunes sportifs guyanais, ainsi que leurs encadrants, ont participé du 25 au 27 novembre 2022 au Jeux Inter Guyane, à Georgetown (au Guyana). Ils ont affronté des scolaires du Guyana et du Suriname en basketball et en athlétisme. Ils sont de retour avec près d'une trentaine de titres.

Ludmïa Lewis •

Ils ne reviennent pas les mains vides. Les 40 jeunes scolaires guyanais, partis le 21 novembre derniers pour les Jeux Inter Guyane, sont revenus ce mardi 29 novembre. Ils ont remporté 26 titres au total : 24 médailles en athlétisme et deux victoires de matchs en basketball (face au Guyana). Les jeux ont débuté le 25 novembre dernier, avec la participation du Suriname, du Guyane et de la Guyane.

Plus de 400 participants au total

La cérémonie de clôture et de remise de prix des Jeux Inter Guyane s’est déroulée ce dimanche 27 novembre, à Georgetown, au Guyana. C'est d'ailleurs le pays hôte qui était en tête dans la discipline de l'athlétisme. Les Guyaniens ont accumulé 400 points, selon le média locale Guyana Chronicle. Ils ont ainsi devancé les Guyanais (269 points) et le Suriname (238 points).

Si les Guyanais sont partis pour représenter deux disciplines (basketball et athlétisme), d'autres sportifs du Suriname et du Guyanais ont participé à ces jeux : cyclistes, footballeuses, nageurs. Il y avait aussi du tennis, du tennis de table, du volley-ball et du badminton. Au total, le rassemblement comptait plus de 430 participants (172 surinamiens, 197 guyaniens et 67 guyanais), si l'on compte l'encadrement.