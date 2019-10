Josy Masse, une voix pour l'éternité

Son titre « Oyapock » était un véritable cri d'amour, mêlé de nostalgie, pour sa région natale. La chanteuse guyanaise, Josy Masse. s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 82 ans. Sa voix lyrique avait marqué toute une époque. Des chansons et des rythmes enracinés dans le patrimoine musical guyanais.

"Les gens me disaient : vous avez bercé mon enfance, ma maman chantait vos chansons. Mais voyez, les gens heureux dit-on, ne voyaient pas passer le temps, je n'ai pas vu passer le temps."

Son titre

"pran kouraj-o", "Oyapock", "mo sò Paula", trois des plus grands succès de Josy Masse. La diva guyanaise, savait pour l'occasion, captiver son public. Un public guyanais qui le lui rendait bien. Née en 1937 à Saint-Georges de l'Oyapock, elle a été bercée par les musiques traditionnelles. Elle passe une partie de son adolescence en Martinique où, au détour de rencontres musicales, elle s'affirme comme l'une des plus belles voix de sa génération. Elle en profitera, pour enregistrer six 33 tours. Installée à Paris à la fin des années 1960, elle étoffe son répertoire, sans jamais couper le cordon ombilical avec sa Guyane, et à chaque représentation, l'oyapockoise ne laissait jamais son public indifférent.Josy Masse s'en est allée ce matin, des suites d'une longue maladie. Un patrimoine guyanais nous a quitté, une voix pour l'eternité.