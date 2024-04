Jouons avec les mots : un concours sur l’apprentissage de la lecture à l’école élémentaire de Mont-Lucas

A l’école élémentaire de Mont Lucas les enfants de CP et de CE 1ont préparé le concours « Jouons avec les mots ». Une cinquantaine d’entre eux a participé à la finale de la deuxième édition d’un concours qui porte sur l’apprentissage de la lecture.

Située dans un quartier populaire l’école élémentaire de Mont-Lucas accueille 520 élèves dont 300 sont répartis dans les classes de CP (Cours préparatoire) et de CE1 (Cours élémentaire de 1ère année). Depuis maintenant deux ans, les enseignants sont amenés à préparer avec eux le concours « Jouons avec les mots » qui a lieu dans toutes les écoles de la circonscription 2. Les enfants les mieux préparés, les plus motivés participent ensuite aux épreuves finales qui se sont déroulées sur deux jours.

Des enfants motivés

Ils sont une vingtaine d'élèves rassemblés dans une salle qui accueille les livres qui constituent le fond de bibliothèque de l’école. Assis sagement en présence de la directrice Sonia Ferdinand et quelques parents, les enfants vont écouter les cinq finalistes de chaque groupe de niveau.

Un jury composé de quatre parents est chargé de noter selon des critères précis la prestation des enfants.

Ainsi ce lundi et ce mardi matin, le même scénario s’est déroulé. Les finalistes combattant leur timidité et le stress ont épelé devant les jurés des mots phonétiquement ou orthographiquement selon leur niveau. Cela a permis à quatre d’entre eux de devenir les champions de cette année. Pour le CP, ils se prénomment Christon et Myriame et pour les CE1 Jean-Louinor et Joseph.

Les champions du lundi 8, Myriame et Christon entourés de la maîtresse Lino Yang et de la directrice Sonia Ferdinand • ©CL

Ces lauréats ont chacun reçu leur médaille de la directrice de l’école. Jean-Louinor, 7 ans était très fier de sa médaille obtenue sous le regard de sa mère à qui, il avait promis de gagner.

Jean-Louinor à gauche et Joseph à droite, les champions du CE1 pour le concours "Jouons avec les mots" félicités par la directrice Sonia Ferdiand • ©CL

Un engagement du corps enseignant

Ce jeu exécuté en classe ces derniers mois allie la lecture à l’écriture et, pour la maîtresse Lino Yang qui encadre l’opération, cela joue un rôle important dans ces apprentissages essentiels. Souvent ce type d'initiatives du corps enseignant est très apprécié des élèves qui aiment sortir de la routine scolaire.

La jeune femme qui a elle-même bénéficié de ce type de programme à Cacao où elle a fait ses classes élémentaires, en connaît la valeur.

Pour ce concours, les élèves se sont préparés tous les jours précise-t-elle puisqu’ils sont dans des niveaux de classe où l’on apprend à lire. Une fois qu’ils ont progressé dans les codes de lecture, la sélection se fait pour le concours : « Ce concours les motive, ils entrent en compétition et nous avançons »

L’école élémentaire de Mont-Lucas accueille un public majoritairement issu des quartiers populaires, certains élèves viennent des squats situés alentour, nombre d’entre eux sont allophones et donc plus qu’ailleurs, il leur faut du soutien dans l’apprentissage de la lecture.

À la fin de l’année, environ 50% des élèves scolarisés en CP peuvent être qualifiés de lecteurs.