Justice : « Pas (encore) de procès pour Phinéra-Horth »

Pas de procès hier (jeudi) pour Marie-Laure Phinéra-Horth… La sénatrice devait comparaître devant le tribunal correctionnel pour "recel de détournements de fonds". À la demande de la défense, les magistrats ont annulé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Un nouveau juge d’instruction devait être saisi pour aller vers un nouveau procès.

Laurent Marot •

Joint après l'audience, Maître José Lama, l’avocat de Marie-Laure Phinéra-Horth nous a indiqué avoir plaidé l'insuffisance d'éléments à décharge dans l'ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Cela est contraire, selon lui, à l’article 184 du code de procédure pénale. La règle étant que le magistrat précise les éléments à charge et à décharge dans ce document qui renvoie les personnes mises en cause devant le tribunal.

Argument entendu par les juges du tribunal correctionnel, qui ont annulé hier l’ordonnance de renvoi. Il revient au parquet de saisir un nouveau juge d'instruction pour régulariser l'ordonnance et aller vers un procès à une date ultérieure. Marie-Laure Phinéra-Horth est accusée d’avoir perçu son salaire d’orthophoniste au Centre Hospitalier sans y exercer, de début 2013 à fin avril 2016, alors qu’elle était maire de Cayenne. Accusation démentie par la sénatrice, selon son avocat.

Pierre Pauchard et Dominique Delpech, deux anciens directeurs de l’hôpital et un directeur des ressources humaines du CHC sont également poursuivis dans ce dossier pour « détournements de fonds ». Eux aussi devront attendre une nouvelle date de procès.