Kémi Séba en Guyane pour soutenir Olivier Goudet, le président de Trop Violans devant la justice

Le panafricaniste Kémi Séba est de retour en Guyane pour soutenir Olivier Goudet, le leader de Trop Violence dans ses démêlés avec la justice. Invité de la matinale radio, il a affirmé qu'il serait présent au tribunal à ses côtés les 21 et 26 novembre.

Catherine Lama •



Un soutien aveugle?

L'interview est lancée et avec le style véhément qui le caractérise Kémi Séba rappelle les principes qui sous-tendent son action.Selon lui, les rapports de la Guyane avec l'état sont des rapports coloniauxNon répond Kémi Séba qui affirme connaître bien les affaires qui amènent Olivier Goudet devant la justice, agression sur un policier et soupçonné d'apologie du terrorisme des titres grandiloquents selon l'activiste. Il s'ingurge contre cette injustice et parle d'une forme de harcelèment quotidien qui s'exerce contre le Guyanais Olivier Goudet. Sa solidarité s'exerce par rapport à une compréhension du terrain.