Kourou : mobilisation du corps enseignant au lycée Elie Castor contre le climat de violence

Professeurs et syndicats sont mobilisés ce lundi matin 18 décmbre au lycée professionnel Elie Castor de Kourou. Le climat de violence a atteint des proportions insupportables dans cet établissement. En débrayage, ils alertent, leur direction, le rectorat et les élus et réclament des mesures immédiates.

La semaine dernière une altercation au sein du lycée Elie Castor à Kourou a eu lieu. Une bagarre qui a continué à l’extérieur du lycée. Un jeune a tiré sur un autre camarade. C’est uniquement parce que son arme s’est enrayée que le drame a été évité.

Professeurs et syndicats se mobilisent. Ils sont actuellement en débrayage devant l’établissement. Dario Anatole, porte-parole du STEG-UTG et représentant du personnel STEG UTG au lycée Elie à Castor à Kourou apporte des explications complémentaires : « Nous avons évité le drame la semaine dernière car nous aurions pu atteindre le point de non-retour. Mais nous avions déjà alerté la direction avant les vacances de la Toussaint sur cette violence de plus en plus présente au sein du lycée et sur la nécessité de mettre en place des actions de prévention. Mais nous n’avons pas été entendus et la violence continue de monter ». Pour la communauté éducative, il s’agit maintenant d’alerter tous les pouvoirs, instances décisionnaires pour qu’il y ait des réactions à la hauteur des faits jugés gravissimes. Il est urgent pour la jeunesse d’obtenir des réponses tant à l’intérieur de l’établissement qu’à l’extérieur. Des rivalités de bandes s’expriment dans les quartiers et se terminent au lycée.

Les professeurs et syndicalistes veulent être reçus par la direction. S’il n’y a pas de réponse, un droit de retrait pourrait être exercé voire un préavis de grève déposé d’ici la fin de la semaine.





