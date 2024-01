Kourou : la mobilisation des parents d'élèves a porté ses fruits, un service de cantine scolaire provisoire fonctionnera dès la fin du mois de janvier

Les parents d’élèves des écoles élémentaires de Kourou manifestent ce matin. Face à l’absence de cantine scolaire prévue pour 4 mois pour cause de travaux de la cuisine centrale, les parents demandent une solution de rechange au maire de Kourou Francois Ringuet, pour l’ensemble des 1300 écoliers concernés

Plus de cantine durant 4 mois et aucune solution palliative n'a été mise en place par la Municipalité. Les parents d'élèves ne décolèrent pas depuis cette annonce qui a été faite avant les vacances scolaires de Noël.

Pour rappel la cuisine centrale scolaire de Kourou est fermée depuis un certain temps pour travaux. Elle devait rouvrir mais il y a des problemes. La mairie a mis fin décembre un terme au contrat du prestataire des repas scolaires. Les services s’etaient dégradés et beacoup de parent s’en plaignaient. Aucun autre prestataire n’a été depeché pour faire face aux quatre mois de retard non attendu de travaux pour l’instant.

Depuis la rentrée du 8 janvier, les parents sont focus sur leur demande d'un service transitoire.

Ce matin, dès 8h ils se sont réunis au groupe scolaire Rimane pour préparer leur marche jusqu’à la mairie de Kourou.

Préparation des banderoles pour la marche des parents d'élèves de Kourou qui réclament un service de restauration • ©Véronique Nizon

À 9h30, une centaine de parents d'élèves étaient réunis sur le parvis de la mairie de Kourou afin de discuter avec le maire François Ringuet.

Les parents d'élèves à la mairie de Kourou mobilisés pour le retour de la cantine scolaire • ©Véronique Nizon

François Ringuet est disposé à recevoir cinq représentants et parents d’élèves des différentes écoles vers 10 heures.

Un nouveau prestataire à compter du 29 janvier

Un nouveau prestataire devrait assurer la restauration scolaire des écoles élémentaires de Kourou à partir du 29 janvier. L’annonce a été faite en milieu de journée ce jeudi 11 janvier aux parents d'élèves venus en délégation rencontrer le maire de Kourou.

Finalement les 2 heures de rencontre à la Mairie ont pu mettre à plat les problèmes. Outre le retour d’un service de cantine, l’instauration d’un lieu d’échanges entre parents et administration