L'agenda sport en Guyane du 16 au 17 mars 2024

Marathon de l'espace, grand prix de la CCOG, football, karaté ou encore rugby, vos rendez-vous sportifs du week-end sont résumés dans cet agenda.

Jean-Gilles Assard/ L.N •

Ce week-end, les activités sportives ne manquent pas. Football, karaté, hand et rugby, il y en a pour tous les goûts et surtout pour toute la famille.

Les mamans sont invitées à taper dans le ballon au stade Jean-Claude Lafontaine

La ligue de football lance une initiative originale. Elle invite les mamans à taper dans le ballon avec leur rejeton. Samedi 16 mars 2024 à partir de 8h au stade Jean-Claude Lafontaine à Cayenne pour les catégories U6/U7 et dimanche 17 mars 2024 à Matoury à partir de 8h au stade Daniel Sinaï pour les U8/U9.

Stade Jean-Claude Lafontaine • ©Guyane la 1ère

Karaté, rugby et hand, les compétitions du week-end

En sport de combat, notez ce rendez-vous pour les karatékas pour le challenge poussins et pupilles. Début de la compétition samedi à 13h au dojo de Suzini.

En Rugby, un tournoi mixte à 5, se dispute samedi à partir de 14h stade Hanoï à Cayenne. Il se jouera au toucher, il est ouvert à tous.

En championnat de hand, la bataille pour les places aux play-offs s’accentue. Chez les filles samedi à Kourou à 19h00, le Geldar reçoit l’US Matoury alors qu’à Macouria à 19h30 l’Ara leader du championnat accueille le RHK. Kourouciennes et Rémiroises doivent absolument s’imposer. Chez les messieurs même cas de figure à Saint Laurent à 19h, entre le COSMA et le Montabo.

Grand Prix de la CCOG

En cyclisme, le peloton guyanais prend la direction de l’ouest pour le Grand Prix de la CCOG. Les jeunes et les féminines ce samedi après-midi à Javouhey et les catégories Elite Open et Accès le dimanche matin pour un aller-retour Saint-Laurent / Sparouine soit 110km. Départ et arrivée au giratoire Monnerville dès 8h30.

Grand prix CCOG • ©CCOG

32ème édition du Marathon de l'espace

Le Marathon de l’espace en sera à sa 32ème édition. Plus d’un millier de coureurs vont participer à l’épreuve phare de la course de fond sur le territoire. En équipe ou en individuel une marée humaine va arpenter les rues de la ville et la route de l’espace menant aux ensembles de lancement Ariane. Au menu, les mythiques 42 kilomètres 190. Les départs de la Pointe des roches sont fixés à 6h pour les individuels et 7h pour les équipes.