L’EGC Guyane va ouvrir une classe préparatoire au programme d'école de commerce

Le 16 février 2023, l’école de Gestion et de Commerce de la CCI de Guyane a annoncé l'ouverte prochaine d'une classe préparatoire au programme d'école de commerce. Il s'agit d'une nouvelle formation pour compléter l'offre post-bac présentée par l'établissement. La prochaine et première session devrait se tenir en avril 2023.

Ludmïa Lewis •

Un choix supplémentaire pour les étudiants de Guyane. L’école de Gestion et de Commerce (EGC) de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Guyane annonce l'ouverte prochaine d'une classe préparatoire au programme d'école de commerce. La CCI précise que cette classe sera ouverte sous réserve de 10 candidats sélectionnés minimum.

C'est une première étape, on attend de voir si les candidats sont nombreux. On fonction de la manifestation des intérêts, on élargira le cursus sur le temps. Marko GABOU, Directeur de l'Ecole de Gestion et de Commerce de Guyane

"Compléter l'offre post-bac de l'EGC"

Cette nouvelle offre de formation devrait comprendre : "la préparation au concours d’entrée à une école de commerce de type bachelor (Bac+3)" et "le renforcement des prérequis nécessaires en vue de donner les moyens d’une intégration réussie en première année d’une école de commerce de type bachelor (Bac+3)", indique la CCI Guyane.

Le bachelor "Responsable en Marketing, Commercialisation et Gestion", c'est justement la formation proposée par l'EGC. Il s'agit donc de compléter l'offre post-bac de cette école de commerce.

A qui s'adresse la formation ?

On a constaté qu'il existe un certain nombre d'étudiants qui débutent un 1er cycle à l'université et qui, soit souhaitent se réorienter, soit sont en échec. La deuxième raison, c'est qu'on a un certain nombre de candidats qui passent le concours d'entrée en 1ère année, qui préparent leur bac. On a mis en place un cursus qui leur permet de réussir la 1ère année à l'EGC. Marko GABOU, Directeur de l'Ecole de Gestion et de Commerce de Guyane

La classe préparatoire de l'EGC Guyane s'adresse donc aux étudiants inscrits en première année d’enseignement supérieur qui : sont en échec, vont abandonner ou veulent se réorienter. Les étudiants en terminale ne sont pas concernés.

Ici, on est ouvert à toutes les filières. La contrepartie, c'est que certaines filières sont moins préparées que d'autres... et ce type de cursus leur permet de se donner des armes tout en préparant le concours. On se dit que ceux qui l'auront suivi, de manière générale, seront mieux préparés. Marko GABOU, Directeur de l'Ecole de Gestion et de Commerce de Guyane

10 semaines de 25 heures

La formation sera dispensée sur 10 semaines avec un rythme de 25 heures par semaine. La sélection de candidats pour la première session (du 17 avril au 30 juin 2023), se déroulera du 22 mars au 14 avril prochain.

A l'issue, les élèves pourront participer aux épreuves du concours d'entrée à l'EGC, qui aura lieu dans le semaine du 3 au 7 juillet prochain.

La deuxième session de cette classe préparatoire sera du 29 janvier au 12 avril 2024. Les sélections se tiendront entre le 4 et le 23 janvier. Les épreuves d'entrée à l'EGC auront ensuite lieu dans la semaine du 24 avril 2024.