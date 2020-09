"L’élection à Apatou n’était plus acquise ce qui nous a amené à l'annuler" confie le magistrat Gilles Priéto

« Si on prenait en compte les bulletins litigieux, effectivement, ça donnait les résultats qu’on connaît à savoir 50,46% des suffrages exprimés, par contre si on supprime et on neutralise les 16 bulletins en question on descend en-dessous des 50%, à 49,84%. Et à partir de ce moment-là l’élection n’était plus acquise ce qui nous a amené à annuler l’élection ».

Gilles Prieto, magistrat, tribunal administratif de la Guyane