L'essentiel en 4 points pour comprendre la Semaine Sainte

La Semaine Sainte dernière étape du Carême avant Pâques commémore les derniers jours du Christ. Du dimanche des Rameaux à la Vigile pascale, ces jours saints sont marqués par le Triduum pascal : Jeudi, Vendredi et Samedi Saints.

Marie-Claude Thébia •

Pâques est célébrée chaque année et représente la fête la plus importante du calendrier liturgique chrétien. Derrière des traditions réjouissantes et la veille d'un jour férié, se cache à l'origine, une célébration religieuse plus importante que Noël pour les chrétiens du monde entier.

Vendredi Saint

Jésus est chargé de sa croix • ©DR

Le Vendredi Saint est un jour de jeûne pour les chrétiens qui s’unissent aux souffrances du Christ. L’Église invite les croyants à plonger dans le récit de la Passion et de la mort du Christ, et à le suivre jusqu’à la Croix.

Le traditionnel Chemin de Croix est une forme de “pèlerinage” autour de la passion du Christ. A travers 14 stations, le chrétien est invité à revivre le chemin que Jésus fit de sa condamnation jusqu’à sa crucifixion et sa mort au Golgotha.

Samedi Saint

Entre la mort et la résurrection du Christ, le Samedi Saint est le jour du grand silence. Il n’y a pas de messe le Samedi Saint. Les chrétiens sont invités à attendre la résurrection du Christ et à espérer avec Marie.

La Vigile pascale appartient déjà au lendemain, jour de la résurrection du Christ. Les chrétiens vivent le passage des ténèbres à la lumière.

Dimanche de Pâques

La cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne communie avec ses fidéles • ©Isabel Lerouge

La fête de Pâques est la fête la plus importante du calendrier liturgique chrétien. La célébration de la résurrection du Christ ne dure pas qu’un seul jour, mais bien huit.

Lors du dimanche de Pâques, les chrétiens sont appelés à entrer dans la joie du Christ ressuscité. Ils renouvellent leur profession de foi baptismale.

Lundi de Pâques

La résurrection du Christ est célébrée le dimanche, pas le lundi. A l’origine, Pâques était célébrée pendant huit jours. En 1802, Napoléon supprime les huit jours fériés suivant Pâques et a tout de même gardé le lundi.

C'est pour cette raison que le Lundi de Pâques qui ne correspond pas à une célébration religieuse chrétienne est tout de même un jour férié.

