L'hommage de l'historien Jean Moomou à son ancien professeur d'histoire au collège, Roger-Albert Honorien

Trente ans qu'il a quitté le collège mais le docteur en histoire, Jean Moomou, se rappellera toujours de ce professeur, Roger-Albert Honorien. C’est grace à lui qu'il s'est passionné pour l'Histoire. L’universitaire guyanais a tenu à rendre hommage à son mentor qui partira cette année à la retraite. Une rencontre suprise, en plein cours d'histoire au lycée Lama-Prévot de Rémire-Montjoly.

Thierry Merlin/Franck Fernandes/CL •

Une rencontre suprise et pleine d'émotion,en plein cours d'histoire au lycée Lama-Prévot de Rémire-Montjoly. Cela s'est passé ce 5 janvier, le professeur d'université, docteur en histoire, Jean Moomou tenait à rendre un hommage à celui qui lui a inspiré a passion pour l'Histoire dès la classe de 5e en 1992 : son ancien professeur Roger-Paul Honorien.

L'enseigant chevronné part à la retraite cette année. Il était face à ses élèves de seconde et ne s'attendait pas à cet hommage :

"C'est une vraie joie et un retour de passion mais il faut dire que si Jean Moomou a réussi c'est qu'il était un élève sérieux et travailleur... il y a cette transmission, il faut aimer ce que l'on fait... trop souvent les gens pensent que l'histoire est une matière ennuyante et à quoi cela sert alors que c'est une science fondamentale..."

Jean Moomou se rappelle : "Enseigner c'est aussi faire du théâtre, Mr Honorien avait cela et puis sa bonhomie. On entrait en classe il n'était jamais aigri, fâché. Il communiquait cela et en même temps sa façon de faire le cours, il y a la rigueur mais on détend l'atmosphère et on continue de faire le travail..."



Les élèves ont été aussi surpris que leur professeur et émus de découvrir cet attachement :

"... C'est une belle image de revoir un professeur des années après. De se dire que l'on peut aussi devenir comme lui, qu'on peut enseigner et même le surpasser comme l'élève surpasse le maître..."

L'envie d'apprendre et de transmettre d'un élève et d'un professeur, une rencontre humaine où l'excellence à la guyanaise a le mérite d'être connue et reconnue.