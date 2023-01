La 7e édition du Concours national de "La Flamme de l'égalité" remporté par une classe de CM2 de l’école Roland Lucile de Kourou

Les élèves de CM2 de l’école Roland Lucile de Kourou s’illustrent au concours de « La Flamme de l’égalité » du ministère de l’Education nationale. Ils ont remporté le 1er prix en travaillant sur le livre "Mon nom est Copena" de Marie-George Thébia.

les élèves de CM2 de l’école Roland Lucile de Kourou • ©DR

Plus de 5 135 élèves scolarisés au sein de 178 établissements, répartis sur 31 académies, dans l’hexagone et en outre-mer ont participé au concours "la Flamme de l’égalité". Ce concours vise à faire connaître l'histoire de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Les élèves et les équipes éducatives devaient concevoir un projet répondant à la thématique « Travailler en esclavage ».

Il s’agissait de comprendre quelle place, l'esclavage et les traites ont dans les mémoires. Entre septembre et novembre, le jury national a évalué les travaux retenus par les jurys académiques afin de dresser le palmarès national. 302 projets ont été déposés.

Un travail de longue haleine

les élèves de CM2 de l’école Roland Lucile de Kourou • ©DR

Cette année ce sont les élèves de CM2 de l’école Roland Lucile de Kourou qui ont remporté le premier prix ex-aequo avec des scolaires de la Réunion. Ils ont réalisé une vidéo sur le travail en esclavage à partir du livre Mon nom est Copéna écrit par Marie-George Thébia et publié par les éditions Plume verte.

L’ouvrage a servi de ressource principale pour bâtir le projet autour de six thématiques : les personnes, les lieux, les actions, l’africanité, les émotions et les conditions de vie des esclaves en Guyane coloniale. Ce projet a été initié par trois enseignantes : Sarah Lechner, Isabelle Bernard et Sophie Evry.

Ce projet démarre par la rencontre de trois enseignantes moi, Isabelle Bernard et Sophie Evry. Nous avons choisi l’œuvre de Marie-Georges Thébia. Nous souhaitions créer un projet pluridisciplinaire, nous voulions utiliser ce livre comme fil conducteur des apprentissages de toute la classe (…). Ce qui a été très intéressant c’est que Copéna est un enfant de Guyane, donc les élèves ont pu bien s’identifier aux personnages et participer au projet. (…)Ce qui nous donné une force pour le concours, c’est que nous étions sur un travail attaché au territoire de la Guyane. Nous avons utilisé un livre qui fait partie du patrimoine guyanais. Cela a joué en notre faveur. Nous avons produit une vidéo où chaque élément a été produit par les enfants : les textes, la musique, les dessins. Nous avons juste agencé tout cela, pour valoriser les travaux des élèves. Sarah Lechner enseignante

Regardez le projet lauréat : "Le regard de Copéna pour comprendre l’esclavage en Guyane"

Vidéo « Le regard de Copena pour comprendre l’esclavage en Guyane • ©Académie Guyane

Un 10 mai inoubliable

Dans la catégorie Collège, les Guyanais se sont également illustrés. : les élèves de 3ème du collège Paul Kapel de Cayenne ont remporté le premier prix.

Le 10 mai, les lauréats et l’équipe éducative recevront leurs prix à Paris durant la Commémoration du souvenir de l’esclavage et de son abolition.

En attendant, une restitution est prévue dans les prochaines semaines.