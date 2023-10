La classe défense du collège Paule Berthelot de Mana à Paris pour la cérémonie de ravivage de la Flamme de l’Arc de triomphe

Le collège Paule Berthelot de Mana est engagé dans le dispositif "Classe défense et sécurité globale" (CDSG). Quinze élèves accompagnés du principal et du conseiller d’éducation ont eu la chance de partir à Paris pour assister au ravivage de la Flamme de l’Arc de triomphe ce 20 octobre.

Catherine Lama •

Ce voyage à Paris pour assister à la cérémonie de ravivage de la Flamme de l'Arc de Triomphe de la classe de 3ème Défense du collège Paul Berthelot s'articule autour d'un projet pédagogique et éducatif pluridisciplinaire et pluriannuel. Une action menée en partenariat avec une unité militaire marraine, dans le cadre de l'enseignement de défense.

Jean Mary Bardoux, le Principal, apporte des précisions :

« Nous répondons à l’invitation du général Beauchesne qui est le président national de la FACS (Fédération nationale des anciens combattants résidant hors de France) qui œuvre à la réparation des blessés de guerre. Mr Yang Van qui est un ancien combattant, président de l’association « Hmong archive » milite pour que la mémoire des combattants hmong morts pour la France au Vietnam, a été très actif dans ce projet. Nous avons coanimé plusieurs commémorations notamment au village de Javouhey et il a présenté le travail de mémoire effectué par les élèves qui a été jugé, intéressant, par le général qui nous a conviés à une commémoration sous l’Arc de Triomphe ce 20 octobre à 17h. »

La classe défense est composée de 24 élèves, mais certains d’entre eux n’ayant pas de pièces d’identité, 15 élèves ont pu finalement faire partie du voyage.

Le départ lundi matin du collège Paule Berthelot avec le conseiller principal d'éducation Mr Carbonne-Lacarbonna • ©JM Bardoux

À leur programme, outre la cérémonie sous l’Arc de triomphe, une visite du musée des Armées aux Invalides, à l’Assemblée Nationale et au Sénat, à la Tour Eiffel, un dîner avec le Général Beauchesne et la visite d’une unité militaire.

Le général Beauchesne et Mr Yang Van • ©Association des Anciens combattants

« Il y a de plus en plus de classes défense en Guyane. Elles sont affiliées à des unités militaires et effectuent un travail de mémoire, participent aux commémorations comme le 11 novembre et accomplissent aussi un gros travail sur les métiers militaires. Nous sommes accompagnés par le 9ème RIMA. Les élèves se rendent de temps en temps dans l’unité et effectuent des actions militaires et ont des enseignements sur l’armée. Nos élèves sont ravis, chaque année il y a une classe différente. Cette année, c’est une 3ème qui a vu le travail effectué par la classe précédente et tous ont voulu intégrer la classe défense. »

Un voyage de découverte et de cohésion

Dans ce collège de Mana, la population est essentiellement Bushinengé et Hmong. Les élèves issus de catégories sociales plutôt défavorisées sont très peu ouverts sur l’extérieur. Ils ont tendance à plus considérer ce qui les différencie que ce qui les unit. Un tel projet participe à la cohésion sociale.

« Notre gros souci c’est la barrière de la langue, ces élèves-là ont la chance d’avoir un cursus plus linéaire que beaucoup d’autres et cette année nous avons un équilibre total, il y a autant de garçons que de filles et autant de Hmong que de Bushinengé. Nous avons une classe complètement mixte et c’est l’occasion de créer une forme de cohésion, de dépasser le côté scolaire car nous avons beaucoup de mal à créer cette fameuse cohésion entre les deux communautés. Nous avons là, la possibilité de le faire sur un fond de citoyenneté et de défense. »

Et c’est bien ce qui ressort des échanges avec ces collégiens :

Maïva Sabayo, 14 ans apprécie d’avoir eu cette opportunité de voyage et de rencontrer les autorités militaires. Elle souhaiterait devenir architecte et s’intéresse à tous ces sites emblématiques visités comme le sénat, l’assemblée nationale et surtout dit-elle : « Ce voyage-là permet de rapprocher les personnes qui sont souvent à l’écart et de mieux se connaître. »

Kou Siong, 14 ans, a effectué son second voyage à Paris. Il souhaite intégrer l’armée pour devenir infirmier. Ce séjour outre l’enrichissement culturel lui a beaucoup apporté sur le plan personnel et dans ses relations avec ses camarades.

Victoria N’Gyen Van Dong, 14 ans a pris l’avion pour la première fois. Ce séjour est une vraie découverte pour elle. Elle s’est sentie très honorée de découvrir l’hémicycle de l’Assemblée Nationale : « Jamais je n’aurai été là-bas, je l’ai vu, c’est super. De plus, il y avait quelques élèves de la classe avec lesquels j’ai pu fortifier mes relations, on se parle maintenant. Cela m’a beaucoup appris. J’aime bien cela ! ». Elle ne sait pas ce qu’elle fera plus tard mais faire partie de cette classe défense et découvrir les métiers de l’armée va l’aider à préparer son avenir.

Kéziah Auguste, 14 ans, elle, aussi, s’enthousiasme : « On m’a proposé de venir dans la classe défense et je ne regrette pas. J’ai appris plein de choses. Partir en voyage avec la classe, c’est super. On découvre et on s’entraide. »

Pour la cérémonie de ravivage de la flamme, elle oscille entre le stress, la joie et un peu de peur.

Les élèves de la classe défense de Mana en visite à la Tour Eiffel • ©JM Bardoux

Ces collégiens descendront demain, l’avenue des Champs-Elysées pour se rendre à la cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe.

Ils seront de retour à Javouhey ce 21 octobre.