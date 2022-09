La Collectivité Territoriale et le Rectorat de Guyane annoncent l'ouverture du "Lycée du Larivot" pour la rentrée 2022-2023

Un nouveau lycée ajouté à la liste des établissements qui ouvriront prochainement en Guyane. Il s'agit du lycée du Larivot, ont annoncé la Collectivité Territoriale et le Rectorat de Guyane ce 2 septembre, dans un communiqué.

Sur le territoire guyanais où la moitié de la population a moins de 25 ans, les questions liées à la jeunesse et à l’éducation sont cruciales. La croissance démographique est la deuxième plus importante du territoire national. Par conséquent, la CTG et le Rectorat sont pleinement mobilisés sur les questions éducatives.