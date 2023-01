La coupe des classes de défense des forces armées de Guyane réunit les élèves de plusieurs collèges

La coupe des classes de défense a démarré ce lundi à Kourou. Cette compétition réunit les élèves de plusieurs collèges de Guyane c’est une première. Elle permet de sensibiliser les jeunes aux questions de défense et de citoyenneté.

Jean-Gilles Assard/CL •

En tenue militaire, alignés et attentifs aux consigne,s ils sont 80 collégiens à participer à cette première éliminatoire de la coupe des classes de défense. Une toute nouvelle épreuve autour d’un partenariat entre l'Armée et l'Éducation nationale.

Organiser ces journées cela permet une émulation entre ces différentes classes. Cela n'est pas forcément susciter des vocations mais de développer ce lien entre les armées et les jeunes. C'est vraiment cette vocation... Lieutenant-Colonel Marion Etat Major Forces Armées de Guyane

Au programme de la compétition, une course d’orientation, un quiz et une présentation des métiers de l’armée. La course d’orientation voit les 8 équipes investir le quartier Forget sous les yeux de leur accompagnateur.

Outre les élèves des collèges Schoelcher et Agarande de Kourou, une vingtaine de jeunes sont venus de Camopi.

Pour nous cela représente beaucoup. Déjà les faire sortir, voir autre chose, d'autres classes qui font la même compétition, connaître le littoral. C'est vraiment une ouverture d'esprit pour eux Baptista Jairo Conseiller Principal d’Education au Collège Paul Suitman de Camopi

Une ouverture d’esprit qui ne conduit pas forcément à engagement vers une carrière militaire selon le corps enseignant comme l'explique Karine Clessienne Enseignante Histoire Géographie au Collège Victor Schoelcher de Kourou :

"Nous ne sommes pas du tout là pour vendre l'armée. Il y a un lien fort avec l'unité militaire cependant on parle de patrimoine d'environnement. On parle d'autre chose. Ce ne seront pas des spécialistes de l'armée même s'il y a forcément cette découverte mais pas que cela..."

A voir les efforts déployés par les uns et les autres autant dire qu’ils pensaient peut-être à autre chose. Mais visiblement ces élèves ont été heureux de l’échange et du contact.

Cette coupe des classes défense va se poursuivre avec une nouvelle épreuve à Cayenne le 14 février prochain et la finale est prévue au mois de mai à Matoury.