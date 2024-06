La création d'un centre d’hébergement et d’assistance aux personnes sans-abri à l’étude par l'ARS en Guyane

L'agence régionale de santé en Guyane envisage de créer un centre d'hébergement et d'assistance aux personnes sans abris (Chaspa). Une annonce faite le 21 juin dernier. C'est l'une des pistes évoquées par le directeur général de l'ARS dans une lettre de mission pour remettre dans un parcours de soins les personnes vivant dans la rue, errantes, sans domicile fixe et présentant des troubles psychiques.

Dans la Lettre Pro du 21 juin, l'Agence Régionale de Santé en Guyane annonce "un centre d’hébergement et d’assistance aux personnes sans-abri à l’étude". Dans l'objectif de remettre les personnes vivant dans la rue, errantes, sans domicile fixe et présentant des troubles psychiques dans un parcours de soins, une lettre de mission a été envoyée par Dimitri Grygowski, directeur général de l’ARS.

Elle s'adresse à Luce Legendre, directrice du centre d’accueil et de soins hospitaliers (Cash) de Nanterre et de l’établissement public de santé Roger-Prévot de Moisselles. Le document évoque plusieurs pistes, dont la création d’un centre d’hébergement et d’assistance aux personnes sans-abri.

La destinataire de la lettre, Luce Legendre, est attendue en Guyane du 22 au 26 juillet. Elle rencontrera des professionnels et acteurs intervenant auprès des personnes concernées par la question (qui vivent dans la rue, sans domicile fixe, présentant des troubles psychiques). Ses conclusions pourraient être présentées lors des assises de la santé mentale, qui se tiendront en septembre à Cayenne.

Qu'est-ce qu'un Chapsa ?

Le Chaspa de Nanterre est unique en France. Il dispose de 217 places et reste ouvert toute l'année. C'est un établissement qui offre un hébergement d’urgence pour une nuit aux personnes qui vivent dans la rue, sans domicile fixe, présentant des troubles psychiques. Elles peuvent aussi bénéficier d'une consultation médicale et infirmière, d'un accompagnement social, d'un accueil douche et de repas.

Ces personnes sont orientées, à Nanterre, par la Brigade d’assistance aux personnes sans-abri (BAPSA) de la Préfecture de Police, par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ainsi que par le Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) Urgence/115.

En Guyane, "un bus leur permettrait de rejoindre le centre. Sur place, ils bénéficieraient de vêtements propres, d’une douche et d’un accès à la consultation médicale", indique l'ARS.