La filière d'immigration cubaine clandestine s'intensifie en Guyane

7 femmes, 11 hommes dont un garçon de 12 ans, voici les migrants d’origine cubaine interpellés vendredi au large de Sinnamary. Ils étaient à bord d'une embarcation arraisonnée par les gendarmes à la recherche de ravitailleurs par pirogue des sites illégaux d’orpaillage sur le Sinnamary.

Les 4 passeurs brésiliens ont été interpellés et déférés. Quant aux migrants, ils seront laissés sur le bord de la route jusqu’à ce que Sébastien Haddad, le directeur de l’hôtel du Fleuve s’en occupe.

... Je dis ce n'est pas possible ... j'appelle la mairie sans résultat... j'ai fait rentrer les gens à l'intérieur de l'hôtel, je leur ai servi à boire, à manger et je leur ai distribué des chambres ...



Après une nuit de repos, le Maire de Sinnamary a rencontré ces personnes, qui, pour certaines vivaient depuis quelques semaines voire un an au Surinam. La destination de l’embarcation était selon ses occupants Oyapoque, ville à la frontière brésilienne près de Saint Georges. Alors comment expliquer qu’ils aient été abandonnés sur le bord de la route ?

Michel-Ange Jérémie, le maire de Sinnamary, n’en revient pas.

Voilà encore une détresse du système et nous voyons que les limites du système administratif. L'arsenal juridique nous donne très peu de solutions et nous avons des personnes qui sont à l'hôtel en attente. On ne sait pas de quoi. Nous ne sommes pas informés pour coordonner leur prise en charge. Il faut qu'il y ait une réflexion profonde avec les autorités, avec les services de l'état et avec la diplomatie parce que nous en aurons d'autres.

Les passeurs ont compris la stratégie. Aujourd'hui c'est Sinnamary, demain cela peut être une autre commune...