Cayenne : la filière "'excellence santé" effectue sa 5e rentrée à l'Externat Saint-Joseph

La filière d’excellence santé de l’Externat Saint-Joseph à Cayenne, a fait sa rentrée ce 27 septembre. En 5 ans d’existence, elle a contribué à préparer près de 200 lycéens au concours de médecine notamment. L'objectif sur le long terme est de mettre fin au désert médical dont souffre la Guyane.

Lindy Nedan/CL •

Permettre à des lycéens de s'imprégner des cursus de santé et les préparer, notamment, aux études de médecin. Un premier pas important pour qu'ensuite ces futurs médecins puissent revenir dans de bonnes condition en Guyane, c'est l'objectif poursuivi au lycée privé de Saint-Joseph à Cayenne avec la filière santé excellence. La Guyane est un désert médical où manque cruellement des personnels de santé et des médecins généralistes et spécialistes. Cela fait 5 ans que la filière existe et déjà le bilan s'avère positif souligne le référent Antoine Nelson, professeur de mathématiques :

Les élèves ont adhéré. Actuellement, nous avons d'anciens élèves en études de médecine, de pharmacie, de kinésithérapie dans l'hexagone où en Guyane."

Les futurs candidats aux études de médecine du lycée Saint-Joseph

Les élèves de terminale suivent à cet effet 1h de cours chaque semaine. La première intervention de l'année effectuée par le professeur Rollin Bellony porte sur le système immunitaire afin de comprendre la vaccination. Un sujet qui colle à l'actualité de l'épidémie de covid et met les futurs étudiant en immersion dans une problématique à laquelle ils auraient pu être confrontés.

Dr Rollin Bellony contributeur de la filière santé excellence • ©Guyane la 1ère

Le Dr Bellony se bat depuis des années pour que de jeunes médecins Guyanais reviennent exercer dans leur région d'origine. Il faut les sensibiliser dès le lycée et les accompagner tout au long du cursus. Une fois les études terminées, les conditions du retour doivent aussi être effectives explique t-il :

le Dr Bellony et le désert médical