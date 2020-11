La justice saisit un patrimoine immobilier d'une valeur de 800 000 euros : les constructions de logements et de commerces n'étaient pas déclarées

Les fraudes fiscales dans la ligne de mire de la justice. Deux affaires de blanchiment de fraude fiscale seront jugées au tribunal correctionnel en mai prochain. Le montant des saisies du groupe interministériel de recherches s’élève à 800 000 euros : un patrimoine immobilier non déclaré.



mcthebia •



Des constructions non déclarées

Le procureur de la République Samuel Finielz • ©Jocelyne Helgoualch

C'est un prothésiste dentaire à qui il était reproché des actes de chirurgie dentaire. Sur demande du Conseil de l'ordre, nous avons enquêté et découvert qu'il avait un patrimoine conséquent non déclaré auprès du fisc, notamment un ensemble immobilier avec 17 locaux commerciaux et un appartement pour une valeur de 400 000 euros. Nous avons également saisi des créances locatives, des loyers de 800 euros mensuels". Samuel Finielz le procureur de la République

L'autre affaire concerne un individu qui construisait un immeuble sans permis, sur un terrain qui ne lui appartenait pas au mépris du plan des risques inondables. Sur ce terrain était construit un immeuble de 11 locaux commerciaux. Nous avons trouvé qu'il était également propritétaire de 2 immeubles de 22 locations commerciales et appartements non déclarés, pour une valeur d'environ 250 000 euros.



Des saisies pour une valeur de 800 000 euros

Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes sur tous les fronts. Le travail d'investigation ne se limite pas au droit pénal, il concerne également la délinquance économique et financière. Nous traquons les comportements de fraude, nous identifions les fraudeurs, afin de lancer des procédures de confiscation et les sanctionner.

