La nouvelle vedette des douanes à l'arrêt à Kourou depuis 7 mois

Elle était très attendue pour lutter contre la pêche clandestine et les trafics au large des côtes guyanaises. Arrivée il y a seize mois en Guyane, la toute nouvelle vedette des douanes n’a toujours pas mené de missions d’interception au large. La faute à une avarie sur un moteur. La vedette est à quai depuis sept mois, dans l’attente du remplacement de ce moteur

Bloquée à quai depuis sept mois à Kourou. Arrivée en juillet 2021 en Guyane, la nouvelle vedette des douanes DF 39 Alizé n’a toujours pas intercepté le moindre trafiquant ou bateau de pêche illégale. Car il a fallu d’abord former l’équipage, sur un navire équipé d’une technologie de pointe pour la surveillance. Puis en avril dernier, c’est l’incident. Dans un mail, le constructeur, le chantier naval OCEA de Loire Atlantique indique qu’ « un des moteurs a subi avarie qui fait l’objet d’une enquête…OCEA (…) a envoyé des équipes sur place pour évaluer les conséquences et les causes de l’avarie (…). Le constructeur a choisi de le remplacer par un moteur neuf sans attendre les conclusions de l’enquête ».

Pas d’interview à la direction des gardes côtes des douanes Antilles Guyane, mais une simple phrase envoyée par mail « Des raisons techniques nécessitent le maintien à poste » de la vedette « pour réaliser les interventions nécessaires »

Nous avons rencontré le président du comité des pêches maritimes au port du Larivot, Léonard Ragnauth devant un bateau saisi aux clandestins pour lui, le maintien à quai de la vedette de la douane est une très mauvaise nouvelle :

On déplore un moyen en plus financé par l'argent public et qui n'est pas encore opérationnel pour desservir la Guyane l'un des départements les plus riches en ressources halieutiques et qui est malheureusement pillée par d'autres pays voinsins. On déplore que ce baterau ne soit pas opérationnel malheureusement.

Ce 25 novembre, des acteurs de la pêche et de la protection de l’environnement se sont réunis au Larivot avec l’IFREMER pour évoquer les problématiques du secteur. Pour le WWF, Laurent Kelle responsable du WWF en Guyane (Fonds mondial pour la nature), l’indisponibilité de la vedette des douanes est un coup dur :

Cette vedette n'intervient pas depuis très longtemps et c'est bien sûr très gênant depuis les constats réitérés depuis plus d'un an d'une très forte présence de la pêche illégale dans l'ouest guyanais. C'est un problème qui doit devenir prioritaire pour la préfecture de Guyane et au delà pour le gouvernement français.

Deux bateaux indisponibles sur cinq moyens nautiques d'importance

Depuis près deux ans et demi, la douane ne mène de mission d’interception au large de la Guyane …En effet, l’ancienne vedette, la DF 45 Alizé, a cessé son activité pour raison technique un an avant sa mise hors service. Revendue, elle est à quai au Larivot. Egalement indisponible depuis de longs mois, la vedette « Mahury » de la gendarmerie maritime, là encore pour un problème moteur. Mise hors service, elle doit être remplacée le mois prochain par une nouvelle vedette. En attendant, sur les cinq gros moyens nautiques de l’Etat disponibles en Guyane pour la lutte contre la pêche clandestine (deux patrouilleurs, deux vedettes de la gendarmerie et une de la douane), deux ne sont donc pas opérationnels.