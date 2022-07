La police nationale forme sa première promotion de réservistes. Les volontaires ont trois semaines pour apprendre à seconder les forces de police. Après les entraînement aux techniques de sécurité puis exercices de combat, ils passeront ensuite les tests écrits avant d'être sélectionnés.

Yvette Bacoul/CL •

Ils ont trois semaines pour appréhender le métier de policier et apprendre à intervenir sur la voie publique. Depuis hier matin, au stand de tir de Matoury,12 réservistes sont initiés aux techniques de sécurité. Ils suivent une formation très réglementée sur la façon de tirer, de maintenir son arme, de se défendre et d'interpeller.

Le réserviste peut-être un retraité de la police nationale ou un ancien adjoint de sécurite défense ou un citoyen civil.

Une fois le contrat de réserve citoyenne de la police nationale signé, le réserviste connait ses missions et est directement rattaché au poste de police le plus proche de chez lui.

D’autres formations de spécialisation sont prévues au mois d'octobre et en 2O23.