La "Willmania" qui fait du bien à la Guyane

Le cycliste guyanais, Dilhan Will, 6 fois porteur du maillot jaune durant le Tour de la Martinique a terminé à la 5ème place. Néanmoins, il a reçu à son arrivée à l'aéroport Félix Eboué, un accueil délirant, à la hauteur de l'enthousiasme qu'il a suscité par sa performance sportive exceptionnelle et son humilité de champion. Il a fait du bien à la Guyane.

Catherine Lama •

Drapeaux guyanais à foison, tambouyens survoltés, un hall d'aéroport rempli d'une foule en liesse voici ce qui attendait, ce lundi 17 juillet, la sélection cycliste de Guyane avec son chef de file, le jeune Dilhan Will.

L'aéroport Félix Eboué retentit du son des tambouyens pour l'arrivée de Dilhan Will • ©Soizic Lardeux

Un spectacle qui a pu paraître surprenant au vu du résultat final de Dilhan Will, qui a terminé 5ème au général du Tour cycliste de la Martinique. Mais, qu'importe, l'essentiel est ailleurs. Durant 8 jours, il aura révélé, sur les terres martiniquaises, jour après jour, des qualités sportives et mentales qui font de lui, un champion et un leader incontesté.

Accompagner Dilhan et ses coéquipiers, sur ce Tour de Martinique, aura eu un effet cathartique sur nombre d'entre nous. Enfin, une occasion de se glorifier, enfin une image de la Guyane valorisée, enfin oser exprimer joie et fierté.

Une foule compacte pour accueillir Dilhan Will, le leader de la sélection cycliste Guyane • ©Claude Innocent

Et dans moins de 3 semaines, rebelote, Dilhan et ses compères de la sélection seront au Tour de Guadeloupe du 4 août au 13 août et nul doute qu'ils seront attendus de pied ferme par les autres compétiteurs. Le graal, pour les Guyanais, sera de suivre le Tour de Guyane du 19 au 27 août. Gageons que nos sportifs sauront susciter, une fois encore, la ferveur guyanaise sur le bord des routes.

Le portrait de Dilhan Will, un reportage de Céline Fleuzin