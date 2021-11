Lancement du Campus 2023 en Guyane : 15 jeunes seront formés aux métiers du sport

Le campus 2023 est arrivé en Guyane. Ce programme a été mis en place par le gouvernement pour former plus de deux milliers de jeunes aux métiers du sport. Depuis peu, les inscriptions sont ouvertes en Guyane. 15 jeunes, accompagnés par l’OFA Guyane, pourront suivre une formation.

Ludmïa LEWIS •

En mars 2021, le programme Campus 2023 a été officiellement lancé au niveau national. Ce dispositif a été créé par l’Etat à l’occasion de la coupe du monde de rugby qui se tiendra dans deux ans. Il s’agit d’un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) d’une envergure exceptionnelle.

Le gouvernement s’est associé à de nombreux partenaires à travers le pays pour former 2023 apprentis aux métiers du sport. Les inscrits, âgés de 18 à 30 ans, bénéficieront d’une formation diplômante gratuite reconnue par l’Etat et feront une immersion dans la coupe du monde de rugby.

Plus que 10 places disponibles sur le département

En Guyane, le programme est géré par le Comité Territorial de Rugby de Guyane, en partenariat avec l’Organisme de Formation dans l’Animation de Guyane (OFA Guyane). L’ouverture des inscriptions a été annoncée le mercredi 3 novembre, sur la page Facebook de l’organisme. "On arrive un peu tard, par rapport au territoire national", explique Natacha Djae, coordinatrice de Campus 2023 en Guyane.

Et pour cause, le comité d’organisation de France de la Coupe du Monde de rugby 2023, qui prend en charge le dispositif, a favorisé les clubs de rugby pour déployer le dispositif. "Seulement, la communauté de rugby n’est pas aussi présente en Guyane qu’en Hexagone", rapporte Natacha Djae. Suite à ce retard, il reste peu de temps pour s’inscrire à la formation, qui débute en décembre. 5 apprentis sont déjà inscrits, il reste donc 10 places.

Une formation de niveau Bac +3

En Guyane, on a des formations sur les métiers de l’animation sportive mais pas suffisamment sur la gestion des structures sportives. Natacha Djae, coordinatrice de Campus 2023 en Guyane

Les apprentis du Campus 2023 de Guyane suivront un cursus qui leur permettra d’obtenir le bachelor "Chef de projets évènementiels". Il s’agit d’une formation niveau bac +3 donnant accès à des métiers tels qu’administrateur d’une structure sportive ou régisseur d’événement et d'autres encore. Ainsi, ils pourront participer au développement du monde sportif de notre territoire.

10 structures sportives recherchées pour accueillir des apprentis

Pour l’instant, 5 structures sportives guyanaises font déjà partie de l’aventure Campus 2023 et accueilleront des apprentis. OFA Guyane est encore à la recherche des 10 autres associations, comités, ligues ou clubs sportifs capables d’accueillir et de professionnaliser des apprentis. En ce qui concerne les professeurs qui dispenseront les cours, plusieurs intervenants ont déjà rejoint le dispositif et d’autres sont attendus.

On privilégie les intervenants locaux. C’est important, parce que certains modules prendront en compte des spécificités locales. Natacha Djae, coordinatrice de Campus 2023 en Guyane

En cas de manque d’effectif, le comité d’organisation de Campus 2023 proposera des intervenants. Les cours se dérouleront principalement dans les locaux d’OFA, à Rémire-Montjoly. Néanmoins, selon les besoins (équipement sportif, terrain, etc.), ils pourraient se faire ailleurs sur l’île-de-Cayenne. Les apprentis suivront un rythme alterné d’une semaine de cours et d’une semaine en entreprise. Enfin, les diplômes seront remis en novembre 2023.