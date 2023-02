Le 1er congrès de la Protection Maternelle et Infantile en Guyane débute aujourd'hui

1er congrès de la Protection Maternelle et Infantile en Guyane

"Comment mieux protéger en Guyane ?" C'est la thématique du premier congrès de la protection maternelle et infantile qui se tient du 14 au 16 février 2023 à l'Encre, à Cayenne. Il réunira des professionnels du secteur, mais aussi des élus. Ils évoqueront les problématiques locales liées à la protection maternelle et infantile et tenteront d'élaborer des pistes d'amélioration.

Ludmïa Lewis

La Collectivité Territoriale de Guyane organise, du 14 au 16 février, le 1er congrès de la Protection Maternelle et Infantile. L'événement se tient à l'EPCC Les Trois Fleuves (l'Encre), à Cayenne. "Cette première édition fera intervenir plusieurs acteurs du territoire mais également des professionnels de Mayotte et de Guadeloupe qui viendront partager leur expérience", indique la CTG. "Comment mieux protéger en Guyane ?" Une thématique a été désignée pour ce congrès : "Protection maternelle et infantile : comment mieux protéger en Guyane ?" Une question qui se pose après lecture d'un rapport du Haut Conseil de la Santé Publique, datant de mars 2021, sur les inégalités en Guyane. Ce dernier évoque la santé périnatale, avec les grossesses précoces et le taux important d'IVG en Guyane, et les maladies infectieuses, avec les difficultés de recrutement de personnel pour effectuer de la prévention (notamment auprès des populations isolées). Ce congrès devrait donc réunir les professionnels de l’enfance de formation médicale, paramédicale et

médicosociale autour des problématiques locales afin d'élaborer des pistes d’amélioration de la prise en charge des publics concernés. La CTG présentera aussi ses missions. Le programme du congrès Pour la journée du mardi 14 février 10h30 - 12h | Panorama des données de santé de l'enfant en Guyane - Santé Publique France/CHU-GHT/CDP

- Santé Publique France/CHU-GHT/CDP 13h30-15h | Enjeux sur l’accès aux droits sociaux - ORS Guyane/INSEE/PMI

- ORS Guyane/INSEE/PMI 15h30-17h | Enjeux sur l’accès aux droits sociaux - CGSS/statistiques DPMIPS/ DASP/DAAC Pour la journée du mercredi 15 février 8h30-10h | Protéger l'enfant vulnérable - liaison PMI-CHC/HAD pédiatrique/EMPP

- liaison PMI-CHC/HAD pédiatrique/EMPP 10h30 -12h | Protéger l'enfant vulnérable - contrat protection de l'enfance/ODPE/CRIP/SESPE

13h30-15h | Suivre la santé de la femme enceinte précarité et grossesse / permanence SFPMI/addictologie et grossesse/réseau périnat

/ permanence SFPMI/addictologie et grossesse/réseau périnat 15h30-17h | Accueillir l'enfant : financement et procédure d'ouverture / délivrance agrément

asmat-asfam/ACM-CHOG Pour la journée du jeudi 16 février 08h30-10h | Vivre les 1 000 jours en Guyane PMI-SGO/drépanocytose/ VIH / circuit du lait

maternisé

PMI-SGO/drépanocytose/ VIH / circuit du lait maternisé 10h30-12h | Le réseau des partenaires de la PMI vaccination en PMI/collaboration PMICRF/circuit enfants primo-arrivants

13h30- 15h | Prévenir l'impact de l'environnement sur les enfants intoxications fœto-maternelles aux métaux lourds/ service démoustication

intoxications fœto-maternelles aux métaux lourds/ service démoustication 15h30- 17h | Conclusion RETEX d'autres territoires : Mayotte-Guadeloupe-Martinique/perspectives

