Le bibliobus reprend du service pour une tournée vacances dans 5 communes

Le bibliobus reprend du service pour une mini tournée dans 5 communes de Guyane dès ce 23 juillet et jusqu'au 20 août avec un terminus à Cayenne. Au programme, des prêts, des échanges de livres, des ateliers artisitiques et des projections avec les nimateurs.

Catherine Lama •

Vous risquez de croiser sa silhouette massive et néanmoins colorée sur les routes de Guyane ces jours prochains. Pour les vacances, la direction du livre de la Collectivité Territoriale de Guyane a mis en place une opération lecture qui sera pilotée à partir du média bus ou bibliobus.

Le bus paré pour l'accueil des lecteurs • ©TL

Le livre en balade

Dès ce samedi 23 juillet, le bus sera à Montsinéry entre 10h et 17h. Le public pourra profiter d'un coin de lecture installé à proximité du média bus, des jeux d’extérieurs (course en sacs, jeux gonflable…) pour les plus jeunes, et d’ateliers artistiques et créatifs avec des initiations au dessin, à la vannerie en papier recyclé et construction en Kapla et parcours de domino.La journée sera clôturée par la projection de film en plein air.

L'étape suivante sera la commune de Roura le 31 juillet au bourg de Cacao. Les autres étapes se feront pendant le Tour de Guyane d'abord à Macouria le 13 août, puis Sinnamary le 18. Et enfin c'est à Cayenne que s'achèvera le 19 août, la balade du livre.

Une opération qui aura permis aux jeunes, entre autres bénéfices, de découvrir le plaisir et l'intérêt de la lecture, avec un libre choix de livres qui correspondent à leurs goûts ou à leurs centres d'intérêt.

Pour toute information contacter : 0694 09 30 73