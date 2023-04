Le Centre d’Ingénierie Bioinspiré de Guyane, l’accélérateur de projets innovants, présente sa feuille de route ce 3 avril

Le Centre d’Ingénierie Bioinspiré de Guyane (CIBIG) suite à un appel à projet a obtenu au mois de février dernier, une participation de France 2030 de 1,2 M€. Ce 3 avril, il sera présenté aux partenaires de l’accompagnement des start-ups et de la Recherche-Innovation, la feuille de route du CIBIG.

Amandine Courte, docteure en agronomie et chef de projet à Guyane Développement Innovation, mène le projet CIBIG (Centre d’Ingénierie Bioinspiré de Guyane). Ce centre, explique-t-elle, sera officiellement mis en place au mois d’août 2023 sous forme d’association ou de société.

« Le CIBIG est un centre qui s’appuie sur un consortium d’acteurs de la recherche, du monde économique et des collectivités. Nous avons 9 partenaires dont l’Université de Guyane, premier instigateur du projet, la CACL également, CEEBIOS, une entreprise qui travaille sur la question du biomimétisme et les laboratoires de recherches INRAE, CRNS, IRD, CIRAD et en partenaires privés Bio Stratège et la Brique de Guyane. L’objectif du centre est de faire de la mise en réseau sur le territoire pour valoriser l’expertise, les compétences et le matériel existant en Guyane pour permettre l’accélération de projets innovants. Nous accompagnons deux types de porteurs de projets. Soit des entreprises ou des porteurs de projets privés, quel que soit le stade d’avancement de leur projet au début ou dans une phase plus avancée, ou des chercheurs qui, dans le cadre de leurs travaux développent des sujets ou des idées pouvant être valorisés dans le monde économique. »

Quatre porteurs de projets sont actuellement suivis par CIBIG

Le Cibig soutient actuellement 4 porteurs de projets : « Bel’nati » qui valorise l’abattis traditionnel et le modernise. Maëva Leroy, doctorante qui travaille au laboratoire Ecofog et fait sa thèse sur les bois ronds de petits diamètre pouvant servir à la construction de logements d’urgence. Un exemple type de projet de recherche qui peut avoir une application concrète dans le monde entrepreneurial.

Autres dossiers suivis : celui de l’Institut Pasteur pour la mise en place d’un centre anti venin et Inselberg, une entreprise productrice de champignons locaux, des pleurotes. Les producteurs travaillent sur une nouvelle gamme de champignons et ont un besoin pour les analyses toxicologiques. Cette offre n’existe pas sur le territoire, le CIBIG a joué son rôle de relais auprès de l’Institut Pasteur.