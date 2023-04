Le Lions club Diamant d’Armire offre un four à reproductions en relief pour les élèves déficients visuels de Guyane

Le Lions club Diamant d’Armire poursuit ses actions en faveurs des déficients visuels après avoir fait don de livres en braille en 2022, il offre cette année un four à reproductions en relief pour permettre de réaliser des documents en relief aux élèves qui souffrent de troubles de la vue. Cet outil sera remis officiellement le 26 avril prochain au Rectorat.

Catherine Lama •

Qu’est qu’un four à reproductions en relief ? C’est tout simplement un outil de reproduction en relief de graphismes qui pourront être adaptés à la lecture tactile des aveugles. Cela peut permettre, par exemple, de mettre en relief des œuvres d’art et ainsi, de les rendre accessible aux déficients.

Comme on le constate, une machine qui est d’une grande aide pour les enseignants dans le cursus d’apprentissage de leurs élèves malvoyants.

Ainsi que nous l’indique la présidente du Lions club Diamant d’Armire, Else Eltile :

« Nous intervenons sur cinq grandes causes : le Diabète, le Cancer infantile, la Faim et la Vue. A ce titre et aidé par la fondation du Lions clubs international, nous allons remettre un four à relief d’une valeur de 1700 euros nécessaire à la reprographie de documents pour les élèves déficients visuels de la Guyane. Cette remise se fera au Rectorat le mercredi 26 avril à 10h »

Ce n’est pas la première action conduite par le Diamant d’Armire en faveur de la Vue. Le club service a réalisé, antérieurement, une opération de collecte de lunettes et en 2022, offert des livres en braille.

Remise de livres en braille en 2022 • ©Lions club Rémire Diamant d'Armire

Les professeurs avaient alors saisi l’occasion de solliciter leurs généreuses donatrices pour obtenir un four à relief, l’actuel étant défectueux. Les membres du Lions club ont alors décidé de mettre en place cette nouvelle action.

Le four thermorelief offert au Rectorat • ©Lions club Rémire Diamant d'Armire

Dès la rentrée, ce four sera à disposition dans la salle de reprographie du Rectorat et accessible à tous les professeurs qui s’occupent d’enfants déficients visuels.

En Guyane, on recense sur le littoral de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni, 80 élèves déficients visuels, 31 sont dans le premier degré et 49 dans le second degré et cela sans compter les dépistages qui sont en cours dans les établissements scolaires. A l’heure actuelle, 5 professeurs spécialisés interviennent dans l'académie et tous auront accès à ce fameux four indispensable pour leurs cours.

Le Lions club Diamant d’Armire a été créé en 1992 et a fêté ses 30 ans d’existence en 2022. C’est un club qui comprend 18 membres, uniquement des femmes mais à partir de ce mois de mai, un premier recrutement masculin sera fait.

Le club s’investit largement dans la société et apporte sa part dans différents domaines pour le diabète par exemple auprès de collégiens :

Action de sensibilisation au diabète au collège Reeberg Néron pa rle Lions club Rémire Diamant d'Armire • ©Lions club Rémire Diamant d'Armire

La solidarité est aussi de mise avec, par exemple, la remise de paniers lors d’une opération avec Le Secours Catholique.