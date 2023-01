Le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye opte pour le grand retour de la dictée quotidienne à l’école primaire

Les problèmes d’orthographe et même de compréhension de la langue française à l’école ne sont pas des éléments nouveaux. Il semblerait qu’il y ait une volonté appuyée depuis quelques années d’y remédier. Le ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye dans la droite lignée de ses prédécesseurs s’y attèle et veut que les élèves des cours moyens 1 et 2 aient désormais leur dictée journalière.

Catherine Lama •

Lecture à haute voix, compréhension de texte, dictée, tous les jours, c’est un véritable plan Marshall qui fait appel ni plus ni moins aux anciennes méthodes pour rehausser le niveau des élèves de CM1 et CM2. L’objectif est aussi de permettre aux enfants de démarrer le second cycle, soit l'entrée en sixième dans de meilleures conditions. En effet les dernières évaluations nationales à l’entrée du collège ont montré un faible niveau des collégiens en français. « La baisse observée en 2022 concerne tous les établissements quel que soit leur profil social ». Ils font deux fois plus de fautes que leurs aînés. Le phénomène touche un élève de 6e sur quatre révèlent ces évaluations. La Guyane avec ses particularismes n’échappe pas au phénomène. Mieux comprendre et écrire mieux dans le respect des règles orthographiques L’ensemble des directives sera publié au journal officiel ce 12 janvier mais le ministre de l’éducation a déjà fait savoir l’essentiel de ce qu’il souhaite. Lire deux textes longs de 1000 mots chacun chaque semaine, faire deux heures de lecture et d’écriture quotidiennement et surtout une dictée courte chaque jour. Une accentuation forte donc sur les fondamentaux de la langue pour que les apprenants aient une meilleure maîtrise du français avant d’arriver au collège.

partager l'article