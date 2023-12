Le projet avifaune de Judith Priam, professeure de SVT en Guyane, présenté à la COP 28 à Dubaï

Professeure de SVT au collège Paul Berthelot de Mana, Judith Priam anime depuis des années un atelier avifaune où ses élèves étudient l’univers des oiseaux et les changements climatiques s’y rapportant. Cette année, la professeure, sélectionnée pour la France dans le cadre du concours international TeachersCOP, s’est rendue à la COP 28 à Dubaï afin de présenter son projet académique sur l’appréhension des espèces aviaires dans sa région biogéogaphique néotropicale qui regroupe 34% des espèces d’oiseaux connues dans le monde.

Comment notre environnement va-t-il se modifier ? Comment la connaissance des chants aviaires peut nous aider à comprendre ce changement climatique ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles la professeure Judith Priam et ses élèves dans le cadre d’un atelier avifaune s’attellent à apporter des réponses.

Un atelier avifaune dans l’Ouest guyanais

Pour exemple, comment une oreille éduquée autour des chants de l’emblématique Pikolet permettrait-elle de percevoir des changements climatiques à travers les autres espèces aviaires ? Comment éduquer les jeunes à percevoir les déplacements en cours des espèces aviaires nouvelles et détecter les nouvelles signatures aviaires ?

Judith Priam a démarré cette activité d’atelier avifaune en 2016 au collège Arsène Bouyer d’Angoma de Saint-Laurent avec des élèves volontaires de la 6ème à la 3ème. Cela a conduit ces collégiens à de nombreuses sorties sur le terrain dans l’ouest de la Guyane pour un travail d’observation et ensuite de restitution. En 2018, lauréats du concours Cgénial à Cayenne, 4 collégiens avaient participé à la finale nationale à Toulouse terminant à la 3ème place.



Des participations également au concours « Je filme le métier qui me plaît » avec un métier nouveau « L’expert de la Région Biogéographique Néotropicale » doté d’une connaissance approfondie des chants d’oiseaux. Cette année, pour la deuxième fois, l’atelier avifaune, dans le cadre de la fête de la science, a présenté un concours sur la signification des chants d’oiseaux et sur les dessins naturalistes.

Cela a été un long voyage jusqu’à Dubaï pour présenter cette recherche sur le milieu avifaune de l’ouest guyanais.

Le concours TeachersCOP

Judith Priam a répondu à un appel à projet de TeachersCOP. Un événement international qui rassemble des enseignants investis dans des actions, initiatives pour l’éducation au changement climatique dans leurs classes.

Les dossiers de cinq candidates ont été sélectionnés :

Noor Halini pour la Malaisie - Esther Gacigi pour le Kenya - Isis Flores pour le Mexique - Paula Galvin pour l’Irlande - Judith Priam pour la France.

Photo

Eva Perrier, chargée de communication à l’Office for Climate Education accompagnait les professeurs du concours TeachersCOP à Dubaï. Elle nous explique comment s’est déroulé le processus de sélection :

« Nous avons reçu cette année 400 projets du monde entier qui ont été notés chacun par les experts du réseau, des conseils pédagogiques et scientifiques. Cinq projets ont été choisis parmi les mieux notés en ayant obtenu 10/ 10 et en respectant une représentation géographique, il s’agit de ceux du Mexique, de la Malaisie, du Kenya, d’Irlande et celui de la Guyane française pour la France. Le but étant qu’ils soient présentés en direct à Dubaï. Cette année, l’évènement a été monté en collaboration avec le ministère de l’éducation des Émirats arabes unis. Cinq dossiers, cinq femmes ! Cela n’a pas été un choix délibéré mais elles se démarquaient par la qualité de leurs propositions. Pour la France et les pays francophones, il y avait une trentaine de candidatures. »

Les 10 candidats finalistes de TeachersCOP 2023 • ©JP

Une finale le 10 décembre au Greening Education Hub

Au total, cette présentation des projets scolaires a permis d’exposer le travail de dix candidats, les cinq femmes professeures retenues pour l’international et cinq autres professeurs dans les Émirats arabes unis. L’assemblée était composée d’élus, de représentants du ministère de l’éducation nationale des Emirats Arabes, du président et du directeur de l’Office for Climate Education, les autres partenaires et des professeurs venus du monde entier afin qu’ils puissent éventuellement s’inspirer des actions déjà conduites.

« L’objectif étant d’avoir un document de partage avec les autres professeurs dans le monde » précise Eva Perrier.

La totalité de cette opération a été prise en charge par le ministère de l’Education des Émirats arabes unis, partenaire privilégié de l’Office for Climate Education. Crée en 2018, l’OCE a pour principale mission de promouvoir l’éducation au changement climatique dans le monde entier. Il a été placé en 2020 sous l’égide de l’Unesco.

La gagnante 2023 est la professeure d’anglais Malaisienne, Noor Halini, en tenue traditionnelle orange avec son projet sur la mangrove • ©JP

Les deux premières années, le concours TeachersCOP se déroulait en ligne. C’est la première fois qu’il a lieu sur site. Chaque candidat a disposé de 5 minutes pour présenter son travail.

La gagnante 2023 est la professeure d’anglais Malaisienne, Noor Halini. Son prix : un workshop d’une semaine sur le développement durable à Paris.

Judith Priam, professeur de SVT rçoit son attestation de participation au concours TeachersCOP 2023 le 10 décembre à Dubaï • ©JP

Tous les professeurs ayant participé ont reçu un certificat de participation.

Les 10 finalistes du concours avec leurs certicats de participation • ©JP

Une expérience qui ouvre de grandes perspectives

De cette participation à la COP 28 qui s’achève ce 12 décembre, Judith Priam retire une grande satisfaction : « L'ambiance de travail a été exceptionnelle et pourra permettre des collaborations scientifiques fantastiques. J’ai eu l'opportunité de connaître l'inauguration durant cet événement mondial d'une plateforme de professeurs, dédiée aux problèmes du Changement Climatique. Je vais faire en sorte de rendre plus visible le projet avifaune au niveau international et surtout, connecter les jeunes sur ces enjeux et les amener à réfléchir sur des métiers futurs ».





Judith Priam a déjà commencé à collaborer avec ses nouvelles connaissances sur des projets communs qui permettront, peut-être, à ses élèves de participer à des concours internationaux.