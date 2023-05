Le Raid Académique des collégiens et lycéens de Guyane revient le 3 mai

Partager :

Le Raid Académique des collégiens et lycéens de Guyane revient ce mercredi 3 mai 2023. Plus de 200 élèves y participeront. Ils s'affronteront dans cinq épreuves de course à pied ou encore d'orientation, mais aussi à vélo et en kayak sur le territoire de Rémire-Montjoly.

Grand moment sportif en vue pour les collègiens et lycéens de Guyane. Mercredi 5 mai, près de 200 élèves sont attendus pour le Raid Académique. Une journée intense de cinq épreuves. Le coup d'envoi se fera à 11h00, sur le parking du Rorota. Le raid s'achèvera à 15h00, au Rorota également. La compéition sera composée des épreuves suivantes : une course à pied sur le sentier des crêtes et Loyola ;

sur le sentier des crêtes et Loyola ; une course d’orientation urbaine dans le lotissement Grand Connétable ;

dans le lotissement Grand Connétable ; une course à pied sur la rue Chemin du Rorota jusqu’au parking du sentier ;

sur la rue Chemin du Rorota jusqu’au parking du sentier ; une épreuve de kayak sur le lac Saccharin et un stand de tir à l’arc ;

sur le lac Saccharin et un stand de tir à l’arc ; une épreuve de run and bike sur le sentier du Rorota. Il y aura trois groupes de 12 équipes composées de quatre coéquipiers chacune. Ces trois groupes sont répartis en catégories : "collége section et AS raid", "collège" et "lycée". Selon les catégories, les élèves auront des parcours plus ou moins longs à effectuer et des séries d'épreuves différentes. A la fin, le classement sera établi en fonction du temps réalisé pour la totalité du parcours (donc avec les 5 épreuves) après ajout des pénalités et bonus. L’équipe gagnante sera celle avec le meilleur temps. Pour encadrer ce grand raid académique, il y aura plusieurs dizaines de professeurs d'EPS.

