Le recteur de Guyane mauvais élève ? Le SE-UNSA organise son conseil de classe

Des résultats insuffisants dans quasiment toutes les matières et en finalité, un avertissement... C'est ce qui ressort du bulletin scolaire 2022/2023 du recteur de l'Académie de Guyane, Philippe Dulbecco, selon le SE-UNSA, qui a organisé son conseil de classe ce 5 juillet 2023.

Ludmïa Lewis •

En cette fin d'année scolaire, le recteur de l'Académie de Guyane a, lui aussi, eu droit à un conseil de classe. Des membres du Syndicat des Enseignants de l’Unsa ont fait l'évaluation de l'action de Philippe Dulbecco, à la tête de l'académie de Guyane depuis juillet 2022.

Cinq domaines ont été notés : "dialogue social", "gestion des personnels enseignants", "santé et sécurité au travail", "politique académique de recrutement et d'attractivité académique et intra-académique" et "capacité à provoquer des actions intersyndicales". Au vu de son bulletin, les membres du SE-UNSA estiment que Philippe Dulbecco est mauvais élève.

Extrait du bulletin de Philippe Dulbeco, réalisé par le SE-UNSA Guyane • ©Ludmïa LEWIS

Des résultats "insuffisants" presque partout

Pour le dialogue social, "[le recteur] prend des décisions unilatérales", estime Emmanuel Octavie, secrétaire général du SE-UNSA. Il prend pour exemple le projet Guyane Connectée, dont l'UNSA aurait pris connaissance par la presse. Les membres du syndicat émettent des réserves quant à cette couverture numérique et se disent attachés à l'enseignement en présentiel. "Nous avons exigé la mise en place d'un comité de suivi avec un membre de l'UNSA", dit le secrétaire.

Concernant la gestion du personnel enseignant, Ingrid Mencé (secrétaire SE-UNSA 2nd degré) évoque les rémunérations. Elle prend l'exemple de la mise en place de la prime Rep +. Elle devait être versée en février 2021, dit-elle. "On prend deux ans, voire trois ans, pour mettre en place un décret ministériel", déplore la secrétaire SE-UNSA.

Le conseil de classe du Recteur de l'Académie de Guyane • ©Ludmïa LEWIS

Quant à la santé et la sécurité au travail, "le rectorat n'a aucune volonté d'appliquer une politique de santé et sécurité au travail", estime Emmanuel Octavie. Son exemple : les professeurs qui vivent sur des sites isolés pour qui "la situation se dégrade" (coupure d'eau et d'électricité, transport aérien défaillant). "Il est important que le recteur puisse garantir la sécurité du personnel sur place", d'après le SE-UNSA, qui demande une table ronde avec tous les acteurs concernés.

Résultat excellent pour "la capacité à provoquer des actions intersyndicales"

Dans le domaine "politique de recrutement", les résultats sont, là aussi, jugés insuffisants par le SE-UNSA. Selon Emannuel Octavie, "le recteur doit revoir sa copie". "Nous avons écrit au Gouvernement suite aux résultats du concours régional des écoles", indique le secrétaire, car 70% des postes offerts à l'issue du concours ne sont pas pourvus. Les membres du syndicat affirment qu'il manquera des enseignants à la rentrée prochaine. Ils ont demandé le recrutement des candidats restés sur liste complémentaire.

Enfin, le seul domaine dans lequel Philippe Dulbecco obtient un "résultat excellent", c'est sa capacité à provoquer des actions intersyndicales d'après le bulletin rédigé par le SE-UNSA. Une "mise en garde" a été décernée au recteur de l'Académie de Guyane à l'issue de ce conseil de classe. "C'est un premier avertissement", conclut Ingrid Mencé.