Le stade municipal de Matoury baptisé "stade Daniel Sinaï"

Le 10 juin 2022, des dizaines de personnes se sont rendues au stade municipal de Matoury. Le terrain de sport a été renommé "stade Daniel Sinaï", du nom de celui qui a dirigé l'association sportive l'Eclaire de Matoury pendant 40 ans. Présent pour l'inauguration, Daniel Sinaï s'est bel et bien senti honoré.

Thierry MERLIN / L.LEWIS •

Matoury honore un grand homme. Vendredi 10 juin, les Matouriens ont inauguré la nouvelle enseigne de leur stade municipal. Le grand terrain sportif s’appelle désormais "Stade Daniel Sinaï". Un nouveau nom en hommage à ce chanteur, chef d'entreprise et dirigeant de club que l’on surnomme Dany Play. Il a été à la tête de l’Eclaire de Matoury, aujourd’hui appelé l’US Matoury, pendant une quarantaine d'années.

En principe, ça se fait toujours quand on est mort et de voir ça de mon vivant, ça me fait plaisir. Daniel Sinaï, mis à l’honneur.

Le maire de la commune, Serge Smock, a souhaité saluer cet homme pour ses années de travail. "Daniel Sinaï est profondément attaché à la commune de Matoury et pas seulement sur le plan sportif. On lui devait ça. Je pense qu’il a beaucoup œuvré, il a beaucoup aidé les gens, et les jeunes notamment. On ne pouvait que l’honorer aujourd’hui", estime l’élu municipal.

Enseigne du stade Daniel Sinaï • ©Martial GRITTE

Parmi les invités, Franck Vieillot, ancien joueur et dirigeant de l’US Matoury. Il décrit Daniel Sinaï comme une figure du sport guyanais. "Je me souviens que quand je suis arrivé, j’ai adhéré au club de handball qui s’appelait l’Eclaire de Matoury. Le siège de cette association, à Copaya, avait été détruit. Monsieur Sinaï était un dirigeant omniprésent et qui nous a énormément aidé", se souvient-il.