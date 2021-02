Les cadets de la gendarmerie de Guyane à la manœuvre

Ils ont été plus de 200 à candidater pour ce stage, seulement 16 cadets de la gendarmerie ont été retenus, comme Evelyne élève en première au lycée de balata. Pour ces élèves du lycée Balata, la gendarmerie fait une présentation de l’opération Anaconda qui vise à prendre en flagrant délit les orpailleurs illégaux.

Plus tard je souhaite faire douanière, donc je me suis dit : pourquoi pas me lancer en tant que jeune cadette de la gendarmerie, pour pouvoir connaitre plus de métiers dans la gendarmerie

Evelyne, cadette de la gendarmerie