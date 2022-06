Les CE1 de l’école Charlotte-Bolore remportent le challenge Zéro Déchet de la CACL de Guyane

Cette année, 547 élèves ont participé au challenge Zéro Déchet organisé par la CACL. Ce 16 juin 2022, les 60 représentants de ces centaines d'enfants ont récupéré les prix remportés à l'issue de ce défi écologique. Les grands gagnants sont les élèves de CE1 de l'école Charlotte-Bolore.

Ludmïa Lewis •

Ce 16 juin 2022, 60 enfants étaient réunis en salle de délibération de la Communauté d’Agglomération des Communes du Littoral de Guyane. Ces élèves, venus de 11 établissements de quatre communes de l’agglomération, ont reçu des prix dans le cadre du challenge Zéro Déchet lancé par la CACL.

Un défi écologique organisé avec l’Académie de Guyane, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Antilles-Guyane (ADEME), la Fédération Autonome des Parents d'Elèves et Etudiants de Guyane (FAPEEG) et la Société d'Étude et de Protection de la Nature en Guyane (SEPANGUY).

Après avoir délibéré le 9 juin dernier, le jury a attribué le premier prix aux CE1 de l’école primaire Yolaine Charlotte-Bolore, à Macouria. Ils ont également reçu le prix coup de cœur et la première place de la catégorie élémentaire. La catégorie maternelle a été remportée par l’école Edmé Courat de la même commune. Enfin, la catégorie collège/lycée revient au collège Lise Ophion de Matoury.

Les projets des élèves sont à retrouver sur la chaîne YouTube de la CACL (en cliquant ici). Voici, par exemple, une présentation du projet des gagnants.