Les changements et aides attendus au 1er janvier 2023

La semaine prochaine comme à chaque passage du nouvel an, il n’y aura pas que la langue de bois qui accompagnera le réveil de certains. Un certain nombre de changements sont attendus, aides face à l’inflation, santé, numérique, sélection choisie de quelques-uns de ces virages au 1er janvier 2023.

Catherine Lama •

Il y a tout d’abord les changements mécaniques liés à l’inflation, c’est le cas du SMIC qui franchit pour la première fois la barre des 1700€ brut soit 1353€ net ce qui représente une hausse de 1,8%.

Autre coup de pouce, le taux du Plan épargne logement passe de 1 à 2%. Une hausse qui suit celle de livret A ou encore du livret développement durable.

Des aides pour la mobilité propre, la santé...

Le gouvernement continue ses aides à la mobilité, propre de préférence. Les foyers les plus modestes, situés en-dessous de 14 000€ de revenu fiscal annuel peuvent ainsi prétendre à une enveloppe de 100€ pour leur trajet domicile/travail.

On retient aussi qu’a partir du 1er janvier un prêt à taux zéro est offert à ces mêmes foyers pour l’achat d’un véhicule hybride ou électrique. Il faut pour cela habiter une zone à faible émission mobilité. Cela concerne 11 métropoles sur le territoire hexagonal. Pour l’outremer il faudra attendre l’extension de la mesure à tous les EPCI de plus de 150 000 habitants prévue avant 2025. Si certains territoires sont loin de ce seuil, cela ne devrait pas tarder en Guyane avec les plus de 140 000 habitants de l’Agglo au dernier recensement.

Au chapitre de la santé, on note l’entrée de 7 nouvelles maladies rares dans le dépistage néonatal. Le programme qui comprend aujourd’hui 6 maladies dont la drépanocytose et vise les maladies graves d’origine génétique.

Enfin virage numérique pour la poste qui supprime la version physique du timbre rouge réservé aux courriers urgents, il faudra passer par le site en ligne et envoyer une e-lettre rouge.