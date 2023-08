Les épreuves de spécialité du bac repoussées en juin au lieu de mars, dès 2024

Le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, a annoncé un report des épreuves de spécialité du bac en juin. Gabriel Attal présentait les grandes orientations pour la rentrée scolaire 2023-2024

En 2023, ils étaient, en Guyane, 3 868 élèves à passer le baccalauréat. Ils sont 65,4 % à l’avoir obtenu toutes filières confondues. Une promotion 2022-2023, qui a expérimenté pour la première fois les épreuves écrites d’enseignement de spécialité suivant la réforme Banquer. Elles avaient été supprimées en 2020, 2021 et reportées en 2022 en raison de la crise du Covid-19.

Finalement, le calendrier des épreuves du baccalauréat va encore évoluer cette année. Les épreuves de spécialité du baccalauréat se tiendront en juin dès la session 2024, et non plus en mars comme tous les autres examens écrits du bac. Gabriel Attal l’a annoncé lors de sa conférence de presse sur la rentrée scolaire 2022-2023. En réorganisant le calendrier du bac, le ministre de l'Education nationale revient en partie sur la réforme portée par Jean-Michel Blanquer cinq ans plus tôt et appliquée en totalité pour la première fois en 2023.

Une décision prise en réponse aux protestations des professeurs comme des parents d’élèves, qui déploraient une désaffection des salles de classe au troisième trimestre. Le nouveau calendrier sera officiellement annoncé par Gabriel Attal dans les prochains jours. Parcoursup ne devrait pas connaître "de modification massive".

Un contrôle continu, mais pas que...

Les épreuves de spécialité font partie des épreuves finales venant compléter l'évaluation en contrôle continu du nouveau bac. En terminale, chaque lycéen a choisi deux spécialités de son choix sur 12 matières possibles. Chaque épreuve se note sur coefficient 16 et correspond à 32% de la note finale.

Le contrôle continu est pleinement intégré au baccalauréat afin d'évaluer les disciplines du tronc commun. Les dernières épreuves représentent 60% de la note, les évaluations, elles, organisées pendant la scolarité en classes de première et de terminale représentent 40% de sa note globale.