Les guyanais mangent-ils local ?

Comment les produits d'ici et particulièrement la viande parviennent à se démarquer dans les rayons ? Les consommateurs sont-ils sensibles au label Guyane et se font-ils un devoir de consommer d'abord local ? Le « oui » pourrait l'emporter, en tout cas si l'on en croit certains consommateurs...

C'est vrai que le sticker inspire confiance à la clientèle. Ils savent ce qu'ils ont dans leur assiette ! Marciano Moore, boucher

« Produit issu de l’élevage de Guyane », ce logo signale certaines des viandes produites localement. Comme lui, d’autres signes de reconnaissance ont été créés, ils ne sont pas nombreux mais ajoutés aux marques et autres labels, ils s’imposent de plus en plus au regard des acheteurs. Font-ils la différence au moment du choix de ce qui finira dans notre kadis ?Une qualité satisfaisante, du coup il est plus facile de jouer le jeu du « consommer local » et ce soutien à la production locale qui s’affirme de plus en plus. Au point que le client soit demandeur de plus de produits locaux et d’une meilleure exposition de ces produits.Alors même si « de la fourche à la fourchette » des efforts sont produits, le champ des possibles est encore vaste.